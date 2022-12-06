شوراهای استانی اطلاع رسانی فرصتی برای پرداختن به جایگاه رانندگان

به گزارش خبرنگار مهر، منصور فخاران پیش از ظهر سه شنبه در سفر به استان خوزستان اظهار کرد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با ۲۰ میلیون مخاطب مستقیم و غیر مستقیم، گسترده‌ترین شبکه مجازی را در مجموعه وزارت راه و شهرسازی دارد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اجرای طرح پویش «همراهان سفر ایمن» در ایام نوروز و اربعین حسینی افزود: اجرای این دو طرح با هدف ارائه برنامه‌های فرهنگی برای استراحت رانندگان و کاهش تصادفات جاده‌ای برگزار شد.

وی ادامه داد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای طرح واکنش سریع راهداری با نام «طوس» را در جاده‌های کشور اجرا کرد و در این طرح کاربران جاده مشکلات مرتبط با ایمنی راه‌ها را که نیازمند اقدام سریع برای برطرف کردن است به ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سراسر کشور گزارش می‌دهند و راهداران بلافاصله برای رفع این مشکلات اقدام می‌کنند.

مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به جایگاه رانندگان و راهداران در کشور، بیان کرد: شوراهای اطلاع رسانی دولت در استان‌ها فرصت خوبی برای پرداختن به جایگاه رانندگان حمل و نقل کالا، مسافر و راهداران هستند.

فخاران اضافه کرد: رانندگان بخش کالا و مسافر و راهداران در تمام طول سال مشغول کار هستند و خدمات خود را به تمام مردم ارائه می‌دهند از این رو می‌توان از ظرفیت شورای اطلاع رسانی دولت در استان‌ها برای پرداخت به جایگاه این افراد استفاده کرد.

وی بر لزوم برقراری ارتباط مستمر با رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: روابط عمومی سازمان در همه فعالیت‌های حمل و نقل و راهداری حاضر است و با برقراری ارتباط مستمر قوی با رسانه‌ها، شرایط لازم را برای ایجاد اعتماد کاربران جاده فراهم کند.

فخاران با بیان اینکه خدمات ارائه شده به مردم باید صادقانه باشد، گفت: تولید محتواهای قوی در راستای ارائه این خدمات به مردم، یک اصل در روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است.

وی با اشاره به ۲۶ آذر و آغاز هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری بیان کرد: این هفته فرصت مناسبی برای قدردانی از راهداران و رانندگان بخش حمل و نقل جاده‌ای است.

در همین زمینه حجت الاسلام رضا کلاه کج، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای اطلاع رسانی دولت در استان خوزستان نیز در دیدار با مدیرکل روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در عین مظلومیت، یکی از سازمان‌های منظم کشور است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان، افزود: تلاش نیروهای راهداری و بخش حمل و نقل جاده‌ای مختص زمان خاصی نیست و در سرما و گرما شاهد حضور فعال این عزیزان در جاده‌ها هستیم که قابل تقدیر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان بیان کرد: نیروهای راهداری و رانندگان حمل و نقل جاده‌ای به نوعی خدمت‌گذاران گمنام کشور هستند.

وی اظهار کرد: مصوبات شورای اطلاع رسانی دولت در استان به مرکز ارسال می‌شود و می‌توان از این ظرفیت برای همکاری با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان استفاده کرد.

همچنین داریوش دبیقی، مدیرکل صدا و سیمای خوزستان نیز در دیدار با مدیرکل روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: استان خوزستان با برخورداری از پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه و پایانه بار بندر امام خمینی (ره) جایگاه ویژه و مهمی در کشور دارد و همواره سعی داشتیم در پخش اخبار در صدا و سیما به این مهم به نحو احسن پرداخته شود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه راه‌های استان توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان، افزود: صدا و سیمای مرکز خوزستان این پتانسیل و توان را دارد که بیش از پیش به فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه‌های راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان بپردازد.