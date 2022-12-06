مذاکره با کشورهای استکباری بی فایده است/دانشجو تبیین کننده مسیر

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قاسمیان ظهر سه شنبه در آئین گرامیداشت روز دانشجو در مجتمع فدک اردبیل اظهار کرد: دانشجو معلمان در انتخاب جهت گیری سیاسی مسیری را انتخاب کرده اند که ضد استکباری است.

وی با اشاره به اینکه انسان شناسی واکنش منفی به نگاه عمودی یعنی نگاه استکباری دارد، خاطرنشان کرد: اولین مرحله انسان سازی این است که انسان کشورهای مستکبری را شناخته و معتقد باشد که مذاکره با کشورهایی که نگاه استکباری دارند بی فایده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل ماهیت اصلی روز دانشجو را در انتخاب جهت گیری مناسب علیه نگاه‌های عمودی و تضعیف کننده دانست و تصریح کرد: دانشجو باید در این انتخاب وسواس به خرج دهد چرا که اتنخاب یک مسیر در عرصه سیاسی مسقیما به سرنوشت یک فرد یا خود دانشجو مرتبط است.

قاسمیان با بیان اینکه انتخاب غلط سبب می‌شود عمر و انرژی انسان به هدر رود، گفت: سرنوشت کشور و انسان‌ها به این انتخاب بستگی دارد و در این بین دانشجو معلمان که بزرگترین وظیفه و تکلیف آنها تأثیر در جهت گیری سیاسی‌ها است، باید با سیاست آشنایی داشته باشند.

وی سیاست خرد را یکی از مباحث مورد منازعه قدرت در عرصه جامعه شناسی سیاسی اعلام کرد و افزود: این مباحث چه در سطح جنبش‌های اجتماعی و چه در سطح زندگی سیاسی برخاسته از این جنبش‌ها در تحولات اجتماعی بین‌المللی و جامعه شناسی سیاسی جدید مطرح می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل تأثیر سیاست خرد بر زندگی سیاسی افراد را یادآور شد و افزود: دانشجو معلمان تکیه گاه جامعه خواهند شد و باید رویکردشان نیز سیاست کلان باشد.

قاسمیان حضور با آرامش در عرصه سیاست‌های کلان را مستلزم داشتن بینش سیاسی دانست و افزود: دانشجویان اگر می‌خواهند با آرامش بیشتر و تأثیرگذاری کلان و راهبردی در عرصه سیاسی حضور داشته باشند باید همانند کشتی بزرگ موج‌ها را شکسته و اسیر دست امواج‌ها نشوند.

وی اشاعه پژوهش را مهم ارزیابی کرد و گفت: اگر تحلیل‌های سیاسی مبتنی بر حل مساله باشد هر کدام می‌توانند روش‌های و تأثیرات خود را در زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … جامعه گذاشته و زمینه ساز تحولات اجتماعی باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل تصریح کرد: انسان با دارا بودن معلومات و دانش کافی و تجربه لازم قادراست با درک صحیح پدیده‌ها و جریان‌های سیاسی و کشف ارتباط متقابل حوادث به ارزیابی مسائل پرداخته و نتیجه مطلوب را اخذ نماید و آن را نیز به دیگران انتقال دهد.

در این مراسم سرپرست مدیریت امور پردیس‌های استان نیز اظهار کرد: ترویج گفتمان از طریق ابزارهای متعدد و گاهاً انحصاری و مدرن با تلاش همه جانبه برای حقیقت نمائی و سوق دادن انسان‌ها برای پیوستن به گفتمان مورد علاقه گروه‌های سلطه، یکی از استراتژی‌های جدی سلطه جویان دنیا محسوب می‌شود.

رضا عبدی خاطرنشان کرد: دسترسی به مخاطب یکی از چالش‌های بزرگ مروجان گفتمان است که فضای مجازی فرصت بی نظیری را در این مسیر فراهم کرده است.

وی دوران دانشجویی را دوران تأمل، تدبر و تحلیل دانست و افزود: دانشجو معلمان به عنوان معلمان و سفیران آینده این نظام تربیتی باید قبل از شکل گرفتن هر گرایشی در خود و دانش آموزان آینده خود اهتمام به تدبر و تعمق بیشتری داشته باشند.