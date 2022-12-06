اختصاص ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار به ورزش کارگری کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان، فرزاد پیشکاری اظهار کرد: هم‌اکنون مجموعه‌های ورزشی کارگران در شهرستان‌های سنندج، قروه، مریوان و بیجار در حال ارائه خدمت به جامعه کارگران و خانواده‌های آنان است و در تلاش هستیم در سایر شهرستان‌ها نیز مجموعه‌های ورزشی کارگری راه‌اندازی شود.

وی با اشاره به سفر تیرماه رئیس‌جمهور به استان، اظهار داشت: اداره کل کار کردستان در این سفر توانست پنج هزار و ۳۷۸ درخواست را بررسی کرده و ضمن کسب رضایتمندی مخاطبان، لوح تقدیر اداره برتر را در زمینه پاسخگویی به مراجعین دریافت کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به عملکرد، سیاست‌ها و اهداف وزارت کار در حوزه‌های مختلف پرداخت و ضمن اشاره به خدمات ارائه شده هر یک از ادارات و بانک‌های زیر مجموعه وزارت کار، گفت: بیش از ۷۰ درصد از مردم تحت پوشش خدمات این وزارتخانه هستند.

پیشکاری با بیان اینکه حوزه‌های مختلف اداره کل کار کردستان در دولت سیزدهم فعال، پویا و کارآمد شده است، گفت: خوشبختانه و با تلاش مضاعف کارکنان این اداره کل در دولت مردمی، روند رسیدگی به پرونده‌های هیأت‌های تشخیص از ۱۲۰ روز به ۳۰ روز کاهش پیدا کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در کردستان ۲۱۴ هزار و ۵۲۲ کارگر بیمه شده در ۱۷ هزار و ۹۲۶ کارگاه مشمول قانون کار فعالیت دارند، گفت: امسال ۲۳ بازرس، چهار هزار و ۶۲۸ بار از واحدهای تولیدی، صنعتی، کارخانجات، ساختمان‌ها و ابنیه بازرسی کرده و حوادث و موارد ایمنی، بهداشتی و حفاظتی این واحدها را مورد بررسی قرار داده اند.

پیشکاری با بیان اینکه در استان کردستان یک هزار و ۹۵۰ تعاونی فعال با عضویت ۱۸۵ هزار نفر وجود دارد، افزود: این تعاونی‌ها تاکنون زمینه اشتغال بیش از ۱۷ هزار نفر را فراهم کرده اند و در تلاش هستیم با راه اندازی و تشکیل تعاونی‌های دانش بنیان و نوع جدید، زمینه اشتغال بیش از پیش جوانان تحصیلکرده استان فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عملکرد ادارات تابعه وزارت کار در کردستان را رضایت بخش خواند و گفت: ادارات تابعه وزارت کار در کردستان شبانه روز در راستای خدمت رسانی به جامعه مخاطب تلاش کرده و در زمینه تحقق اهداف دولت مردمی و وزارت کار، تعامل بسیار خوبی با هم و سایر ادارات در استان دارند و همچنین به لحاظ عملکردی نیز در ردیف ادارات برتر کشوری قرار گرفته اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه جهاد تبیین امروز یک تکلیف است، این مهم را دفاع از حقیقت‌ها و بیان واقعیت‌ها و تلاش در راستای روشنگری و ارتقای سطح آگاهی و بصیرت تمامی احاد مختلف جامعه خواند و اظهار داشت: با توجه به نقش مدیران در جامعه، بیان دستاوردها و خدمات دولت و نظام می‌تواند به رضایتمندی جامعه و امید آفرینی در مردم منجر شود.