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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۴:۵۷

پیام مکتوب شاه اردن برای امیر کویت

پیام مکتوب شاه اردن برای امیر کویت

منابع کویتی از پیام مکتوبی خبر دادند که شاه اردن برای امیر این کشور ارسال کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، امیر کویت پیام مکتوبی از عبدالله دوم شاه اردن دریافت کرد.

بر اساس این گزارش، این پیام مکتوب درباره روابط دوجانبه و برخی موضوعات منطقه ای و بین المللی مشترک است.

این نامه را صقر ابوشتال سفیر اردن در کویت تحویل مشعل الاحمد ولیعهد کویت داد.

پیام مکتوب دو روز پس از سفری انجام می شود که عبدالله دوم شاه اردن به قاهره داشت و در جریان آن با عبدالفتاح السیس رئیس جمهور مصر تحولات منطقه و جهان را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

در ژوئن گذشته حسین بن عبدالله ولیعهد اردن به کویت سفر کرده و رایزنی های گسترده با همتای کویتی خود به عمل آورده بود.

دو کشور روابط سیاسی و اقتصادی قوی دارند به طوری که کویت در راس سرمایه گذاران عرب در اردن با ۱۸ میلیارد دلار قرار دارد.

کد مطلب 5648500

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