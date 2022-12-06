به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نصیری عصر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران بیان کرد: ١١ نیز تخصصی در مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر شیراز تشکیل شده که از جمله این میزها می‌توان به معماری و شهرسازی، امور حقوقی و آینده پژوهشی، حمل و نقل و ترافیک، امور اجتماعی و محرومیت زدایی، نوسازی و هوشمندی شهر اشاره کرد.

وی ادامه داد: مصوبات و طرح‌های پژوهشی که در این مرکز مورد تصویب قرار می‌گیرد با تأیید شهردار شیراز لازم الاجرا خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول مرکز پژوهش‌های شورای شهر شیراز ساختارمند شده و این مرکز در خصوص گسل‌های موجود در شیراز نیز طرح‌های توجیهی جمع آوری کرده است.

وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر شیراز به عنوان مجمعی از متخصصان در حوزه‌های مختلف شهری تبدیل شده و موجب شده تا مکانی برای متخصصان جامعه باشد.

نصیری ٧٨ میلیارد تومان را بودجه مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر شیراز عنوان کرد.

عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: این مرکز در تلاش است تا با استفاده از ظرفیت متخصصان شهر شیراز زمینه افزایش کیفیت زندگی شهروندی را بهبود بخشید.

سامی قائم مقام مرکز پژوهش‌های شورای شهر شیراز در خصوص فعالیت‌های این مرکز بیان کرد: در راستای خدمت رسانی به صورت تخصصی به شهروندان طرحی با عنوان مدیریت شهری در این مرکز ایجاد شد و مورد تصویب نیز قرار گرفت.

وی ادامه داد: یکی از طرح‌های این مرکز نیز ساماندهی حومه شهر شیراز و عدم الحاق شهرهای حاشیه‌ای به شهر شیراز نیز از جمله طرح‌های است که این مرکز مورد تصویب قرار گرفت.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به روستاهای حاشیه‌ای شهر شیراز، کاهش هزینه و افزایش بهره وری در شهرداری شیراز اشاره کرد.