به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاپی‌زاده عصر سه‌شنبه در همایش تقدیر از شبانان، گله‌داران و عشایر استان تهران که در ورامین و با حضور سردار سید ضیاالدین حزنی، معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه برگزار شد اظهار داشت: عشایر سالانه ۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید و توزیع می‌کنند و این اقدام بزرگ بدون کمترین امکانات و تجهیزات صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان امور عشایری کشور با بیان اینکه اگر مجاهدت عشایر در تولید نبود، به جای واردات ۵۰ هزار تن گوشت، باید سالانه ۲۵۰ هزار تن گوشت قرمز مورد نیاز کشور از خارج وارد می‌شد گفت: علاوه بر مجاهدت‌های اقتصادی عشایر غیور از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، از امنیت جمهوری اسلامی حراست کرده‌اند.

پاپی زاده بیان داشت: با توجه به اینکه سازمان عشایری کشور، جزو کم‌بضاعت‌ترین سازمان‌های کشور است مساعدت‌های سپاه پاسداران سبب شده تا بسیاری از نیازهای این جامعه رفع شود و این امر نشان از همدلی ارکان نظام برای پایداری این قشر می‌باشد.

وی عنوان داشت: هم اکنون کل دارایی صندوق سرمایه‌گذاری عشایر ۸۰ میلیارد تومان است که با توجه به مصوبات اخیر ستاد اقتصادی دولت و تلاش و همت دولت سیزدهم، این رقم به پنج هزار و ۸۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.