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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۲۱:۱۱

مدیر پایگاه میراث جهانی و منظر فرهنگی بم خبر داد؛

اتمام فاز اول عملیات نورپردازی ارگ تاریخی بم

اتمام فاز اول عملیات نورپردازی ارگ تاریخی بم

کرمان - مدیر پایگاه میراث جهانی و منظر فرهنگی بم گفت: فاز اول عملیات نورپردازی ارگ تاریخی بم از ابتدای آذر ۱۴۰۱ آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قاسمی گفت: فاز اول عملیات نورپردازی ارگ تاریخی بم با اعتباری معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از ابتدای آذرماه ۱۴۰۱ آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه دارد.

قاسمی اظهار کرد: در این فاز نورپردازی بازار، خانه سیستانی، خانه میراکبر، مسجد پیامبر (ص) و بخشی از حصار دوم ارگ تاریخی بم انجام می‌شود.

مدیر پایگاه میراث جهانی و منظر فرهنگی بم افزود: اعتبار در نظر گرفته شده برای طراحی و اجرای فاز اول عملیات نورپردازی ارگ تاریخی بم در نظر گرفته شده است.

او خاطرنشان کرد: خوشبختانه مطالعات نورپردازی تمامی بخش‌های ارگ تاریخی انجام شده و اجرای فازهای دیگر این عملیات منوط به تأمین اعتبار دوباره است.

کد مطلب 5648828

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