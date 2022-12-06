اتمام فاز اول عملیات نورپردازی ارگ تاریخی بم

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قاسمی گفت: فاز اول عملیات نورپردازی ارگ تاریخی بم با اعتباری معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از ابتدای آذرماه ۱۴۰۱ آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه دارد.



قاسمی اظهار کرد: در این فاز نورپردازی بازار، خانه سیستانی، خانه میراکبر، مسجد پیامبر (ص) و بخشی از حصار دوم ارگ تاریخی بم انجام می‌شود.



مدیر پایگاه میراث جهانی و منظر فرهنگی بم افزود: اعتبار در نظر گرفته شده برای طراحی و اجرای فاز اول عملیات نورپردازی ارگ تاریخی بم در نظر گرفته شده است.



او خاطرنشان کرد: خوشبختانه مطالعات نورپردازی تمامی بخش‌های ارگ تاریخی انجام شده و اجرای فازهای دیگر این عملیات منوط به تأمین اعتبار دوباره است.