ثبت ۱۳۰ هزار درخواست از رئیس جمهور در دو سفر به کردستان

مرادعلی بهمنی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دو سفر اخیر رئیس جمهور به کردستان ۱۳۰ هزار نامه و درخواست مردمی به سامانه سامد ارسال شده است.

وی افزود: در سفر اول رئیس جمهور به کردستان ۱۲۰ هزار و در سفر دوم ۱۰ هزار درخواست از سوی مردم ارسال شده است.

وی از اعطای ۱۷ هزار فقره کمک مالی بلاعوض در سفر رئیس جمهور به استان خبر داد و افزود: تسهیلات سفر اول رئیس جمهور به استان تأمین اعتبار شده است.

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری کردستان از برپایی میز ارتباط مستقیم با مدیران کل ادارات در نماز جمعه هر هفته خبر داد و گفت: مردم می‌توانند برای حل مشکلات اداری خود هر جمعه به مسجد جامع شهر سنندج مراجعه کنند.

بهمنی اعلام کرد: استاندار کردستان فردا ساعت ۸ تا ۱۰ صبح از طریق سامانه سامد پاسخگوی سوالات مردم است.