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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۲۳:۳۷

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی استانداری کردستان خبر داد؛

ثبت ۱۳۰ هزار درخواست از رئیس جمهور در دو سفر به کردستان

ثبت ۱۳۰ هزار درخواست از رئیس جمهور در دو سفر به کردستان

سنندج- مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری کردستان گفت: در دو سفر رئیس جمهور به کردستان بیش از ۱۳۰ هزار درخواست مردمی از طریق سامانه سامد ثبت شده است.

مرادعلی بهمنی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دو سفر اخیر رئیس جمهور به کردستان ۱۳۰ هزار نامه و درخواست مردمی به سامانه سامد ارسال شده است.

وی افزود: در سفر اول رئیس جمهور به کردستان ۱۲۰ هزار و در سفر دوم ۱۰ هزار درخواست از سوی مردم ارسال شده است.

وی از اعطای ۱۷ هزار فقره کمک مالی بلاعوض در سفر رئیس جمهور به استان خبر داد و افزود: تسهیلات سفر اول رئیس جمهور به استان تأمین اعتبار شده است.

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری کردستان از برپایی میز ارتباط مستقیم با مدیران کل ادارات در نماز جمعه هر هفته خبر داد و گفت: مردم می‌توانند برای حل مشکلات اداری خود هر جمعه به مسجد جامع شهر سنندج مراجعه کنند.

بهمنی اعلام کرد: استاندار کردستان فردا ساعت ۸ تا ۱۰ صبح از طریق سامانه سامد پاسخگوی سوالات مردم است.

کد مطلب 5648898

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