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۱۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۹:۳۳

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان خبر داد؛

کسب نشان برنز دو و میدانی کشور توسط بانوی ورزشکار کردستانی

کسب نشان برنز دو و میدانی کشور توسط بانوی ورزشکار کردستانی

سنندج- مدیر کل ورزش و جوانان کردستان گفت: بانوی کردستانی نشان برنز رقابت های قهرمانی دو و میدانی داخل سالن نابینایان و کم بینایان کشور را کسب کرد.

حامد جولایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «شهلا عبدی» بانوی ورزشکار کردستانی در پایان رقابت‌های ماده دو و میدانی داخل سالن موفق شد عنوان سوم و نشان برنز ماده ۶۰ متر را برای استان به ارمغان آورد.

وی افزود: اولین دوره رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی بانوان نابینایان و کم بینایان کشور با حضور ۱۵۱ ورزشکار به نمایندگی از ۱۹ استان آذربایجان غربی، زنجان، اصفهان، البرز، تهران، هرمزگان، همدان، گیلان، خراسان رضوی، فارس، گیلان، خراسان جنوبی، کردستان، کرمان، اردبیل، چهار محال بختیاری، لرستان و بوشهر روز دوشنبه ۱۴ آذر ماه به میزبانی شهرستان بابلسر در استان مازندران برگزار شد.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان اظهار داشت: «ندا قریشی» مربیگری ورزشکاران استان کردستان را در این مسابقات برعهده داشت.

کد مطلب 5649729

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