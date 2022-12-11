به گزارش خبرنگار مهر، عباس عاشوری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه حدود ۶ هزار هکتار از پهنه آبی گیلان آلوده به گیاه مهاجم سنبل آبی است، اظهار کرد: با توجه به قدرت تکثیر این گیاه مهاجم در مدت زمان کوتاه، تهدیدی جدی برای تالابهای استان محسوب میشود و باید با آن مبارزه کرد.
رئیس اداره حفاظت و احیای تالابهای محیط زیست گیلان با بیان اینکه خطرات زیست محیطی گیاه سنبل آبی متوجه بخش عظیمی از تالابهای استان است افزود: تکثیر و خرید و فروش این گیاه ممنوع و خطرناک است.
وی با اشاره به هزینههای بالای مبارزه با گیاه مهاجم سنبل آبی گفت: خرید و فروش و نگهداری این گیاه خطرناک در منازل و سپس رها کردن آن در پهنههای آبی استان علاوه بر خسارت زدن به تالابها، هزینههای گزافی را به دولت متحمل میکند.
عاشوری ضمن ابراز نگرانی از حجم وسیع آلودگیهای ناشی از رشد و تکثیر این گیاه مهاجم تصریح کرد: اکثر تالابها، آببندانها و آبگیرهای استان گیلان به گیاه مهاجم و غیربومی سنبل آبی آلوده است.
وی با بیان اینکه بهترین روش مبارزه با گیاه سنبل آبی، روش مکانیکی و جمع آوری آن به صورت دستی و ماشینی است، ادامه داد: وارسی مجدد تالابها پس از مبارزه بیولوژیک با این گیاه، ضروری است.
رئیس اداره حفاظت و احیای تالابهای محیط زیست گیلان با اشاره به مناطق آلوده به گیاه مهاجم سنبل آبی بیان کرد: هزار هکتار از تالاب انزلی و بخشی از چمخاله لنگرود آلوده به این گیاه غیربومی مهاجم است که باید در اسرع وقت پاکسازی شود.
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