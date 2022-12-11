به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر نمایندگی جمهوری خلق دونتسک در مرکز مشترک نظارت و هماهنگی پرونده‌های مربوط به جنایات جنگی در اوکراین امروز یکشنبه اعلام کرد نیروهای اوکراینی با شلیک ۲۰ موشک گراد، مرکز دونتسک را بمباران کردند.

بنا برگزارش خبرنگار «اسپوتنیک»، اوکراینی‌ها مناطق «وروشیلوسکی و کالینینسکی» را هدف حمله موشکی قرار دادند. در حمله موشکی روز شنبه ارتش اوکراین به مراکز خرید در مرکز دونتسک، دست‌کم یک نفر زخمی شد.

هنوز گزارشی درباره میزان خسارت و تلفات این حمله موشکی گزارش نشده است.

ارتش اوکراین بامداد دوشنبه گذشته نیز با ۱۰ موشک گراد، مناطقی از جمهوری دونتسک را هدف قرار داد. آن‌گونه که خبرنگار اسپوتنیک در منطقه گزارش داده در پی این حمله موشکی چند نفر زخمی شدند و دو ساختمان از جمله ساختمان یک کلیسا آتش گرفتند.

جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک و مناطق زاپروژیا و خرسون از ۲۳ تا ۲۷ سپتامبر (اول تا پنجم مهر) برای پیوستن به روسیه همه‌پرسی برگزار کردند و اکثریت رای‌دهندگان با الحاق این مناطق به روسیه موافقت کردند.

رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه (پنجم اسفند ۱۴۰۰) در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که در واکنش به درخواست جمهوری‌های دونباس (دونتسک و لوهانسک) در شرق اوکراین و همچنین به منظور «نازی‌زدایی و غیرنظامی‌کردن اوکراین»، فرمان آغاز «عملیات ویژه نظامی» در اوکراین را صادر می‌کند تا از مردمی که هشت سال مورد سوءاستفاده و نسل‌کشی رژیم کی‌یِف بوده‌اند، حفاظت کند و اوکراین از وجود «نئونازی‌ها» پاکسازی شود.