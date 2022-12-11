۲۰۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات مصوب سفر رئیس جمهور اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر رهبردین شنبه شب در جلسه بررسی روند اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور به آذربایجان غربی با بیان اینکه این رقم در بسیاری از استان‌ها ۱۰ درصد است، افزود: دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای به اجرای طرح‌های عمرانی در این استان دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به توجه ویژه دولت به این استان گفت: اعتبار تخصیصی به استان در خصوص مصوبات سفر رئیس جمهور به ۱۷ درصد رسیده که رقم مناسبی است.

وی اضافه کرد: با توجه به گستردگی پروژه‌های نیمه تمام در استان، مدیران دستگاه‌های اجرایی باید توجه ویژه‌ای به اجرای پروژه‌ها و تکمیل آنها داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه علاوه بر اعتبار تخصیصی از سوی دولت، نهادهای مسئول باید زمینه جذب اعتبار بیشتر را فراهم کنند، اظهار کرد: فروش اموال مازاد جز اولویت‌های ما در این بخش است.

رهبردین یادآور شد: همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی در خصوص اعتبار ملی تخصیصی به طرح‌ها، از مرکز و وزارتخانه‌های مربوطه پیگیری لازم را داشته باشند چون بخشی از اعتبارات از این طریق تخصیص یافته است.

وی گفت: در حوزه‌های آب و آموزش و پرورش باید کارهای ویژه صورت گیرد و جهاد آبرسانی و مدرسه سازی باید در استان با قدرت شکل گرفته و رتبه نخست بین استان‌های کشور نیز باید در این حوزه‌ها مربوط به آذربایجان غربی باشد.

رهبردین یکی از مهمترین بخش‌های اختصاص اعتبار برای اجرای طرح‌های نیمه تمام در حوزه آب را از محل مقابله با تنش آبی عنوان کرد و افزود: در این باره نیز باید مسؤولان مربوطه اعتبار لازم را از وزارت نیرو مطالبه کنند.

وی با قدردانی از فعالیت‌های صورت گرفته برای اجرای طرح‌های نیمه تمام از محل مصوبات سفر رئیس جمهور، اضافه کرد: نهادهایی نظیر شرکت گاز و دانشگاه علوم پزشکی در این باره جز موفق‌ترین ها بوده‌اند.

در این جلسه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان گزارشی از وضعیت اقدامات صورت گرفته در قالب مصوبات سفر ارائه کردند.

در سفر اواخر اردیبهشت امسال رئیس جمهور و هیئت به استان آذربایجان غربی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه عمرانی این استان به تصویب رسید.