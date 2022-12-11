اقدام اپل برای حفاظت از داده «اف بی آی» را نگران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، اپل هم اکنون از رمزگذاری سربه سر برای «آی مسیج» بین دستگاه های اپل استفاده می کند. این بدان معنا است که پیام ها فقط در موبایل های هوشمند قابل خواندن هستند و اپل یا نیروی پلیس به آن دسترسی ندارند.

اما این شرکت طی آپدیتی در هفته گذشته اعلام کرد این شرکت فناوری بزرگ به کاربران اجازه می دهد از انبوه داده هایی که در آی کلود آپلود می کنند، محافظت شود.

سخنگوی اف بی آی در این باره به واشنگتن پست گفت: چنین روندی توانایی ما برای حفاظت از مردم آمریکا در مقابل اقدامات مجرمانه از حملات سایبری گرفته تا خشونت علیه کودکان و قاچاق مواد مخدر، جرائم سازمان یافته و تروریسم را مختل می کند.

اف بی آی همچنین افزود به شدت درباره وضعیت تهدید آمیز رمزگذاری سربه سری که فقط کاربران می توانند به اطلاعات دسترسی یابند، نگران است.

سخنگوی این سازمان گفت: در عصر امنیت سایبری و نیاز برای امنیت در بطن طراحی سرویس باید دسترسی قانونی برای آف بی آی و سازمان های مجری قانون فراهم شود.

گزینه رمزگذاری جدید اپل برای افرادی که نرم افزار را آزمایش می کنند به طور آنی فراهم شده و تا پایان سال جاری میلادی در اختیار تمام مشتریان آمریکایی نیز قرار می گیرد. کاربران کشورهای دیگر در سال آینده میلادی به این سرویس دسترسی می یابند. طبق بیانیه اپل ممکن است همه کشورها تا پایان ۲۰۲۳ میلادی به این قابلیت دسترسی نیابند.

ایوان کرستیک، مدیر بخش مهندسی امنیت و ساختار اپل در بیانیه ای نوشت: «قابلیت حفاظت پیشرفته از داده» بالاترین سطح امنیت داده ابررایانشی اپل است که به کاربران اجازه می دهد انبوهی از داده های حساس در آی کلود را با رمزگذاری سر به سر ایمن کنند. بنابراین داده های مذکور فقط در دستگاه های معتبر رمزگشایی می شوند.

این درحالی است که اپل به نقل از کارشناسان امنیت سایبری اعلام کرده تعداد کل نشت داده ها بین ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ میلادی بیش از یک سوم افزایش یافته و فقط در سال گذشته میلادی( ۲۰۲۱)حدود ۱.۱میلیارد داده خصوصی در سراسر جهان فاش شده است.

البته این نخستین بار نیست که اپل درباره دسترسی به داده های کاربران با نیروهای مجری قانون به چالش برمی خورد. در سال۲۰۲۰ میلادی اپل پس از دریافت هشدار عقب نشینی از آف بی آی، تصمیم گرفت برنامه ها برای رمزگذاری وسیع تر داده های آی کلود را کاهش دهد.

با این وجود سیاست جدید حریم خصوصی احتمالا چالشی در فرایند اجرای موثر قانون ایجاد می کند.