اپل با بهمنی از فروشگاه های اپ روبرو می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالیکه اپل آماده می شود تا در اتحادیه اروپا اجازه دهد فروشگاه های اپلیکیشن مختلف روی دستگاه هایش نصب شوند، رقبای این شرکت خود را آماده می کنند تا جایگزینی برای «اپ استور» شوند.

قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا (DMA) اپل و گوگل را مجبور می کند فضایی برای فروشگاه های اپ طرف سوم در دستگاه هایی با سیستم عامل iOSو اندروید فراهم کنند.

تحت این قانون که طی دو سال آینده اجرایی می شود، فروشگاه های اپ طرف سوم از روشی ساده تر به دستگاه های آیفون و اندروید نفوذ می کنند.

از سوی دیگر با اجرایی شدن بندهای مختلف این قانون، رقبایی از استارت آپ های کوچک تر گرفته تا آمازون و مایکروسافت ممکن است سعی کنند مشتریان و توسعه دهندگان اپ را از اپل و گوگل بربایند.

بن وود مدیر ارشد بازاریابی در شرکت تحلیلی «سی سی اس اینسایت» پیش بینی می کند انبوهی از فروشگاه های اپ مانند یک بهمن در آینده نزدیک وارد بازار شوند.

او در این باره می گوید: اکنون همه شرکت ها تمایل به فعالیت در این حوزه دارند و همه آنها دیگر نمی خواهند کمیسیونی به اپل پرداخت کنند که در حقیقت آن را نوعی «مالیات» می دانند.

هم اکنون کاربران اندروید می توانند تمام اپلیکیشن ها را از منابع جایگزین گوگل پلی روی دستگاه هایشان نصب کنند. اما برای انجام این کار باید برخی تنظیمات امنیتی دستگاه هایشان را خاموش کنند.

به نظر می رسد کوتاه آمدن اپل در خصوص اجازه فعالیت به فروشگاه های اپلیکیشن در اتحادیه اروپا، نشانه ای از برد برخی پیشروان صنعت فناوری مانند ایلان ماسک (مدیر ارشد اجرایی توئیتر) و دانیل اک (مدیر ارشد اجرایی اسپاتیفای) باشد. هر دو آنها از پرداخت کمیسیون ۳۰ درصدی به اپل از طریق اپ استور گله داشتند.