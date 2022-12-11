سامانه ضعیف بارشی اواخر هفته در قم فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل و تفسیر نقشه‌ها و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی آسمان امروز قم نیمه ابری تا ابری و غبار آلود پیش‌بینی می‌شود.

از اواخر وقت امروز با استقرار جو نسبتاً پایدار در استان، آسمان قم صاف خواهد شد.

از امشب با افزایش پایداری هوا از میزان ابرناکی آسمان کاسته خواهد شد و این وضعیت شرایط را برای انباشت آلاینده‌های جوی و غبارآلودگی هوا به خصوص در ساعات ابتدایی صبح فردا فراهم می‌کند.

با افزایش ابر از اواخر وقت روز دوشنبه و تداوم این شرایط تا روز سه شنبه به تدریج با ورود سامانه بارشی به کشور در استان قم نیز افزایش ابر رخ خواهد داد و در روز چهارشنبه هفته جاری سامانه بارشی ضعیفی در استان فعال می‌شود.

هم اکنون دمای قم ۷ درجه سانتیگراد است و بیشینه دمای امروز یکشنبه در قم ۱۴ و کمینه آن منفی ۱ درجه سانتیگراد خواهد بود.

در روز دوشنبه نیز آسمان قم صاف، از بعد از ظهر افزایش ابر را شاهد خواهیم بود و بیشینه دما به ۱۳ درجه و کمینه نیز به صفر درجه سانتیگراد خواهد رسید.

دمای هوای قم تا پایان هفته تغییرات محسوسی نخواهد داشت.