به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دکتر وحید نیکنام، رئیس دانشکدگان علوم دانشگاه تهران با اعلام این خبر گفت: این سیمنار با هدف اطلاع‌رسانی عمومی درباره اهمیت، نقش و جایگاه علوم پایه؛ جلب توجه صنعت و جامعه به اهمیت، نقش و جایگاه علوم پایه؛ یادآوری اهمیت و ظرفیت علوم پایه به مسئولین و سیاستگذاران کشور؛ جلب نظر بخش خصوصی به علوم پایه و معرفی توانایی‌ها و ظرفیت‌های دانشگاه تهران در علوم پایه برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این همایش به صورت مجازی و حضوری در روز چهارشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود، از حضور و سخنرانی دکتر سید محمد مقیمی، ریاست دانشگاه تهران و دکتر سعدالله نصیری قیداری، رئیس ستاد ملی سال بین‌المللی علوم پایه در افتتاحیه این رویداد خبر داد و گفت: در این رویداد از دانشجویان شاگرد اول ورودی ۱۳۹۸ تمام رشته‌های مقطع کارشناسی دانشکدگان علوم تقدیر می‌شود.

دکتر داریوش اسماعیلی استاد دانشکده زمین‌شناسی دانشگاه تهران با عنوان «نقش علوم پایه، به خصوص زمین‌شناسی، در توسعه اقتصادی کشور»، دکتر احمد شعبانی استاد دانشکده علوم شیمی و نفت دانشگاه شهید بهشتی با عنوان «جایگاه علوم شیمی و نقش آن در توسعه پایدار: نقشه راهی به آینده» و دکتر مهدی سیدی عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با عنوان «علوم پایه و نقش آن در پیشرفت کشورها» در این رویداد به ارائه سخنرانی می‌پردازند.

همچنین میزگرد در زمینه بررسی اهمیت، نقش، چالش‌ها و فرصت‌های علوم پایه با حضور دکتر علی‌اکبر موسوی موحدی رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، دکتر محمدرضا گنجعلی رئیس مؤسسه الکتروشیمی دانشگاه تهران، دکتر مگردویچ تومانیان رئیس شاخه ریاضی فرهنگستان علوم، دکتر سعید سمنانیان رئیس کمیسیون تخصصی علوم پایه و فناوری‌های همگرای وزارت علوم، دکتر مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری و دکتر عطاملک قربانزاده عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک دانشکدگان علوم برگزار می‌شود.