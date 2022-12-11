مصرف آزیترومایسین نگران کننده است/ افزایش ۴برابری موارد آنفلوانزا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد طباطبایی اظهار داشت: در دوران کرونا و شرایط کنونی با موج آنفلوانزا در کشور، شاهد مصرف بی رویه برخی آنتی بیوتیک ها به ویژه داروی آزیترومایسین هستیم. برخی خانوادهها بدون مراجعه به پزشک، این دارو را مصرف میکنند.
وی با بیان اینکه مصرف بالای آزیترومایسین باعث ایجاد مقاومت نسبت به مصرف سایر آنتی بیوتیک ها میشود، افزود: توصیه میشود که مردم به آزیترومایسین به عنوان یک داروی ضدویروسی، ضد کرونا و ضد آنفلوانزا نگاه نکنند. متأسفانه مسئله جا افتاده در ذهن برخی افراد این است که با آزیترومایسین حتی بیماری آنفلوانزای آنها هم درمان شده اما این گونه نیست.
رئیس بخش ریه بیمارستان کودکان مفید تهران خاطرنشان کرد: باید جلوی مصرف بی رویه برخی آنتی بیوتیک ها به ویژه آزیترومایسین گرفته شود. مردم اخیراً در مورد مصرف کورتون، به خاطر عوارض آن حساسیت بیشتری نسبت به قبل دارند و این حساسیت باید نسبت به آزیترومایسین نیز ایجاد شود.
طباطبایی با بیان اینکه یکی دو دهه قبل، آزیترومایسین به وفور در کشور وجود نداشت، افزود: در سالهای گذشته این دارو یکی از بهترین انتخاب پزشکان برای درمان بسیاری از بیماریها بود اما در حال حاضر، این دارو ممکن است تأثیری در بهبود وضعیت برخی بیماران نداشته باشد.
این فوق تخصص ریه کودکان تصریح کرد: تأثیر واقعی برخی داروهای ضد سرفه که وارداتی و یا مانند آویشن، شکر تیغال و آلوئه ورا داروی سنتی هستند، تا کنون اثبات نشده اما استفاده از عسل، مورد تأیید سازمانهای بین المللی و مراجع علمی است.
وی ادامه داد: مصرف عسل به تنهایی و یا ترکیب آن با شیر، آب، چای و سایر آب میوهها به عنوان داروی ضد سرفه میتواند مفید باشد. خانوادهها اگر قرار است یک داروی سنتی و خانگی استفاده کنند، حتماً مصرف عسل را در دستور کار خود قرار دهند.
عضو کمیته علمی کشوری کرونا ضمن بی اثر دانستن اثرات برخی دودها مانند عنبرنسارا، عود، کندر و اسفند به عنوان آنتی بیوتیک، گفت: این دودها اثرات ثابت شدهای به عنوان آنتی بیوتیک برای مقابله با آنفلوانزا ندارند بلکه مصرف آنها به ویژه برای بیماران و کودکان دارای حساسیت و آسم منجر به تشدید مشکلاتشان میشود.
وی با بیان اینکه تزریق واکسن آنفلوانزا فقط محدود به ماههای شهریور و مهر نیست، گفت: بر اساس منابع علمی، تزریق واکسن آنفلوانزا از مرداد تا اردیبهشت، توصیه میشود البته از اردیبهشت تا مرداد هم میتوان واکسن آنفلوانزا را تزریق کرد اما میزان عفونتها در فصول گرم، کاهش مییابد و از سوی دیگر، واکسنهای جدید از مردادماه بر اساس شایعترین نوع آنفلوانزا در دسترس قرار میگیرد.
عضو کمیته علمی کشوری کرونا یادآور شد: امسال شیوع نوع H۳N۲ و H۱N۱ در کشور بیشتر از سایر انواع آنفلوانزا بوده اما به نظر میرسد میزان بیماری زایی نوع H۳N۲ بالاتر از H۱N۱ است.
رئیس بخش ریه بیمارستان کودکان مفید تهران با بیان اینکه اوایل بیماری کرونا تصور بر این بود که کودکان، کرونا گریز هستند، افزود: در حال حاضر باید ادعا کنیم که کودکان به کرونا به ویژه به سویه اومیکرون مبتلا میشوند که سال قبل با مشکل تختهای آی سی یو کودکان روبرو بودیم و وزارت بهداشت برای افزایش تعداد تختهای این بخش، اقدام کرد.
طباطبایی خاطرنشان کرد: در دو سه سال گذشته که کرونا در کشور شیوع داشت، افراد از معرض تماس با دیگران، حضور در مجامع و مکانهای شلوغ پرهیز کردند، از سوی دیگر مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی تعطیل بود، جلسات به صورت غیرحضوری برگزار میشد و بخش زیادی از مردم از ماسک و مواد ضدعفونی کننده استفاده میکردند که این اقدامات در کاهش ابتلاء به کرونا و عفونتهای ویروسی و تنفسی بسیار مؤثر بود چرا که راه انتقال در این بیماریها، یکسان است.
وی، یکی از دلایل افزایش موارد آنفلوانزا را کاهش ایمنی بدن افراد در دوران کرونا به دلیل عدم تزریق واکسن آنفلوانزا دانست و گفت: محدودیتهای دوران کرونا برای بسیاری از مردم، خسته کننده بود و برخی افراد نسبت به استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده، عکس العمل منفی داشتند و این باعث شد که رعایت شیوه نامههای بهداشتی نیز به کمترین حد خود برسند. از سوی دیگر، افزایش تماسهای افراد در محیط خانواده و مدارس به شیوع بیشتر ویروسهای تنفسی کمک میکند.
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