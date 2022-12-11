به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی، نماینده مردم رشت در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: به دولت چین تذکر می‌دهم که مواظب اظهارنظر خود در خصوص تمامیت ارضی کشور قدرتمند ایران باشد. ایران قدرتمند در ۸ سال دفاع مقدس به تمام ابرقدرت‌های جهانی نشان داد که اجازه نخواهد داد حتی یک وجب از خاک خود در طمع دیگران قرار گیرد.

در ادامه جلسه، سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات و زیرکوه درباره این موضوع، گفت: ما در مورد مبادلات بین کشورها ناراحت نیستیم، اما یک توصیه به سرمایه‌گذاران چینی داریم که احوالات خاشقچی را بخوانند و مراقب ابزارآلاتی که هنوز در دست بن سلمان هست، باشند و از خود حفاظت کنند.