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۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۰۱

احمدی در صحن مجلس:

نمی‌گذاریم یک وجب از خاک ایران در طمع دیگران قرار گیرد

نمی‌گذاریم یک وجب از خاک ایران در طمع دیگران قرار گیرد

نماینده مردم رشت در تذکری به مسئولان چین، گفت: ایران قدرتمند در ۸ سال دفاع مقدس به تمام ابرقدرت‌های جهانی نشان داد که اجازه نخواهد داد حتی یک وجب از خاک خود در طمع دیگران قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی، نماینده مردم رشت در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: به دولت چین تذکر می‌دهم که مواظب اظهارنظر خود در خصوص تمامیت ارضی کشور قدرتمند ایران باشد. ایران قدرتمند در ۸ سال دفاع مقدس به تمام ابرقدرت‌های جهانی نشان داد که اجازه نخواهد داد حتی یک وجب از خاک خود در طمع دیگران قرار گیرد.

در ادامه جلسه، سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات و زیرکوه درباره این موضوع، گفت: ما در مورد مبادلات بین کشورها ناراحت نیستیم، اما یک توصیه به سرمایه‌گذاران چینی داریم که احوالات خاشقچی را بخوانند و مراقب ابزارآلاتی که هنوز در دست بن سلمان هست، باشند و از خود حفاظت کنند.

کد مطلب 5651992
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • نسیم IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
      2 0
      پاسخ
      ماشا الله واقعا شهروندان شمالی هم همینطور که از اراضی شمال ایران دفاع کردند خوب تشخیص دادند پشت جریان در کنار تجارت اقتصاد چه تله ای توسط مداخله غرب برای رابطه چین برای ایران در خصوص اراضی ملی گذاشته شده دیگه میرزا کوچک خان وقتی یکی از مبارزین شمال ایران دشمن شناس بوده چه برسه به مردم که حساس هستن

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