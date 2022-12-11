به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم‌پست، شرکت گازپروم روسیه اعلام کرد تصمیم دارد طبق روزهای اخیر امروز یکشنبه هم ۴۲.۶ میلیون متر مکعب گاز از طریق اوکراین به اروپا ارسال می‌کند.

در ادامه تنش‌های روزافزون بین روسیه و کشورهای اروپایی بر سر عملیات نظامی روسیه در اوکراین، وزرای انرژی کشورهای اتحادیه اروپا چهارم مرداد بر سر چارچوب طرح کاهش مصرف گاز به توافق سیاسی دست یافتند. براساس این توافق، کشورهای اروپایی به منظور کاهش وابستگی به سوخت و انرژی روسیه، از آگوست ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳، مصرف گاز خود و در نتیجه واردات گاز از روسیه را به میزان ۱۵ درصد کاهش می‌دهند.

در سوی مقابل شرکت گازپروم روسیه به عنوان بزرگ‌ترین تأمین کننده انرژی اروپا، اعلام کرد که صادرات گاز به اروپا را تا ۲۰ درصد ظرفیت تولیدی خود کاهش داده است.

اتحادیه اروپا مسکو را به استفاده از «انرژی به عنوان سلاح» متهم کرده اما روسیه با رد این اتهام، تاکید دارد که تحریم‌های اروپا عامل اصلی کاهش صادرات و عرضه گاز روسیه است.