روسیه برای فروش نفت خود کف قیمت تعیین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی بلومبرگ، ۲ مقام آگاه امروز سه شنبه اعلام کردند که در واکنش به تعیین سقف قیمت توسط گروه ۷ برای بهای نفت خام صادراتی روسیه، مسکو در صدد بررسی تعیین کف قیمتی خود برای فروش های بین المللی نفت خام است.

بر اساس اعلام این رسانه، در گزارش این شبکه تلویزیونی آمده است: روسیه اعمال بهای ثابت برای نفت خام صادراتی خود و یا در نظرگرفتن بیشترین تخفیف را در برابر بهای انواع نفت شاخص جهان، بررسی می کند تا بتواند نفت خود را به فروش برساند.

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین نیز در این ارتباط اعلام کرد که مسکو اقدام تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه را نمی پذیرد و در حال آماده‌ سازی برای شیوه پاسخ‌ دهی به این اقدام آمریکا و کشورهای اروپایی است.

وی همچنین افزود: اقدام تعیین سقف قیمت، بازارهای انرژی جهان را بی‌ثبات می‌کند، اما به توانایی مسکو برای حفط عملیات نظامی‌اش در اوکراین ضربه‌ای نمی‌زند. تحریم‌ها علیه روسیه «ضربه‌ای آشکار» به کشورهای اروپایی است.

توافق تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه توسط کشورهای گروه هفت و استرالیا از روز دوشنبه ۵ دسامبر (۱۴ آذر) اجرایی شد. تعیین سقف قیمت برای فروش نفت روسیه در بازارهای جهانی تازه‌ترین اقدام متحدان اوکراین برای کاهش درآمدهای ارزی روسیه است.

کمیسیون اروپا روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورهای گروه ۷، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و استرالیا توافق کردند که قیمت نفت دریایی روسیه را از ۵ دسامبر به ۶۰ دلار در هر بشکه محدود کنند. کشورهای گروه هفت شامل انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، آمریکا هستند.

کمیسیون اروپا افزود: «این سقف قیمت برای نفت‌های خریداری‌شده بالاتر از سقف قیمت قبل از ۵ دسامبر که در کشتی‌ها بارگیری شده و قبل از ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳ تخلیه می‌شود، اعمال نمی‌شود.»

ولادیمیر پویتن، رئیس جمهور روسیه پیش از این ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) در واکنش به این تصمیم جدید کشورهای غربی برای نفت روسیه گفت که مسکو بهای رونق اقتصادی و صادرات انرژی کشورهای دیگر به کشورهایی که برای نفت روسیه سقف قیمت تعیین کرده‌اند را نخواهد پرداخت. رئیس جمهور روسیه اعمال سقف قیمت را «حقه» و «اخاذی فاحش» خواند.

براین اساس، سیاست تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه، اگر کشتی با پرچم کشور ثالث عمداً نفت روسیه را بالاتر از سقف قیمت حمل کند، شرکت‌های اتحادیه اروپا از بیمه کردن، تأمین مالی و خدمات رسانی به این کشتی برای حمل و نقل نفت یا فرآورده‌های نفتی روسیه به مدت ۹۰ روز پس از خرید محموله، خودداری خواهند کرد. برخی از کشورهای اتحادیه اروپا، به ویژه لهستان، لیتوانی و استونی در تلاش بودند تا سقف قیمت‌ها را در سطوح بسیار پایین‌تر تعیین کنند.