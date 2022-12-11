به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، در این مراسم که محمد رضوانی‌فر به عنوان معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران معرفی و علیرضا مقدسی رئیس کل پیشین گمرک نیز مورد تکریم قرار گرفت،، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، اظهار کرد: از روح بلند ایشان مدد می‌طلبیم برای اینکه بهتر به وظایف خودمان در شرایط اقتصادی کشور عمل کنیم.

خاندوزی عنوان کرد: امیدواریم که در حوزه گمرک در دولت سیزدهم شاهد تحول باشیم و تلاش‌های دوستان به نتیجه برسد که آن هم با همکاری خود بدنه گمرک میسر است؛ تا بتوانیم در فرایند تشریفات گمرکی تسهیل ایجاد کنیم، کما اینکه در برخی شاخص‌ها هم در یک سال اخیر کاهش زمانی داشته ایم اما همچنان مطالبه و نیاز بسیار است؛ به ویژه در بخش‌های مرزی کشور.

وی تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم از فرصتهای موجود استفاده کنیم و جناب آقای رضوانی فر با جذب نیرو، بتواند عقب افتادگی‌های حدود ۱۰ سال گذشته را که جذب نیرو در گمرک نداشته ایم؛ جبران کند و افرادی با روحیه جهادی جذب کنیم، بنابراین برای هر دو بزرگوار رؤسای کل قدیم و جدید گمرک آرزوی توفیق دارم. به گزارش شادا، در ادامه علیرضا مقدسی با ارائه گزارشی کوتاه، اقدامات یک سال اخیر دوره تصدی خود بر گمرک را ارائه کرد.

محمد رضوانی فر نیز در ادامه ضمن تشکر از علیرضا مقدسی به دلیل تلاش‌ها و خدماتش در دوران مسئولیت گمرک، بیان کرد: امیدواریم بتوانیم یک برنامه مدون، آن هم به زودی برای گمرک تهیه و تدوین کنیم.

گمرک به نسبت زحمت و تلاشی که می‌کند، همیشه جز دستگاه‌های مظلوم بوده است.