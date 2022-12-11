وضعیت جسمانی۲ توله یوز تازه متولد شده بسیار بهتر از پیروز

غلامرضا ابدالی سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیاتوحش در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت دو توله یوز تازه متولد شده در منطقه توران اظهارداشت: علیرغم رصد ۲۴ ساعته از منطقه هنوز اثری از مادر این تولهها گزارش نشده است.
وی افزود: وضعیت جسمانی دو توله یوز نیز کاملاً مناسب و خوب است، وزن گیری و تغدیه آنها کاملاً نرمال و مطابق با روند طبیعی بوده است.
ابدالی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه این دو تولهها بیش از دو هفته از شیر مادر تغذیه شدهاند وضعیت جسمانی آنها نسبت به پیروز در همین سن بسیار بهتر است و هیچ مشکل و بیماری سلامت آنها را تهدید نمیکند.
سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیاتوحش خاطرنشان کرد: تصمیم گیری نهایی هنوز برای جابجایی توله یوزها به تهران انجام نگرفته و بزودی برنامهریزیهایی انجام خواهد شد.
گفتنی است؛ دو یوزپلنگ تازه متولد شده هفته پیش توسط یک چوپان شناسایی و تحویل محیط بانی منطقه توران در سمنان شدند. پس از بررسیها صورت گرفته جنسیت دو توله یوز که آذر و توران نام گرفتند، ماده و سن آنها حدود ۳ تا ۴ هفته اعلام شد.
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