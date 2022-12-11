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۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۳۵

با پیروزی پرگل مقابل چین؛

تیم فوتسال ناشنوایان ایران به مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی صعودکرد

تیم فوتسال ناشنوایان ایران به مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی صعودکرد

تیم فوتسال ناشنوایان ایران با کسب پیروزی پرگل برابر چین به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات جام‌جهانی زیر ۲۱ سال راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان در مرحله حذفی جام جهانی فوتسال زیر ۲۱ سال ۲۰۲۲ در مالزی، امروز یکشنبه تیم چین را با نتیجه پرگل ۱۴ بر ۱ شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

سید علی فیاض (دروازه بان)، پویا قاسمی، مهدی ندیمی محمد طاها دریاباری و احسان فلاح به عنوان ترکیب اصلی به میدان رفتند.

گلهای تیم ایران در این مسابقه توسط محمدحسن عبداللهی (دقیقه ۳)، نصیری نژاد (دقایق ۵ و ۸ و ۱۹ و ۲۴ و ۳۹)، محمدطاها دریاباری (دقایق ۹ و ۱۰)، علی قهرمانی (دقایق ۱۵ و ۳۸)، مسعود برناک (دقیقه ۲۱)، ابوالفضل ابراهیمی (دقایق ۲۹ و ۳۰ و ۳۳) به ثمر رسید.

فوتسالیست‌های ناشنوای کشورمان روز چهارشنبه ۲۳ آذرماه در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده مسابقه ازبکستان و عربستان سعودی می‌روند.

سلکی (رئیس انجمن فوتبال و فوتسال ناشنوایان)، علیرضا بسیح (سرپرست)، علیرضا رعدی (سرمربی، علی زندی پور و نعیم باقری (مربیان)، دکتر سید مهیار مرتضوی (پزشک) و علی اکبر رستم زاده (مسئول پشتیبانی) فوتسالیست‌های ناشنوا را هدایت و همراهی می‌نمایند.

کد مطلب 5652034
زینب حاجی حسینی

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