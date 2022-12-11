مشکلات اکبرآباد یزد توسط نماینده مردم یزد بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مشکلات محله اکبر آباد در تکیه حضرت ابوالفضل(ع) این محله حضور یافت.

وی در حاشیه این دیدار مردمی در جمع خبرنگاران به اهمیت حضور در محلات و برگزاری دیدارهای مردمی جهت مقابله با نقشه های شوم دشمنان اشاره کرد و اظهار داشت: تا زمانی که نمایندگان مجلس از نزدیک با مردم همراه نباشند، قطعا نمی توانند برای حل مشکلات و گرفتاری های آن ها، در مجلس قوانینی را مصوب و به طبع اجرا کنیم چراکه بی شک تصویب قوانین باید در راستای نیازمندی مشکلاتها و مشکلات مردم باشد که در دیدارها و ملاقات‌های مردمی این مهم حاصل می شود.

جوکار اظهار داشت: عمده مشکلات مردم قالبا در حوزه مشکلات شهری، محلات و یا دستگاه قضا بوده است که ما تا هشتاد درصد از آنها را بررسی، پیگیری و متعاقبا حل کرده ایم.

نماینده مردم یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی افزود: ما باید پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت و همینطور حاکمیت و مردم باشیم تا بتوانیم نحوه اجرای مصوباتمان در مجلس را پیگری و در صورت نیاز بررسی و قوانین مورد نیاز و لازم را در مجلس مصوب کنیم.