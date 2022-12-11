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۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۳۳

مشکلات اکبرآباد یزد توسط نماینده مردم یزد بررسی شد

مشکلات اکبرآباد یزد توسط نماینده مردم یزد بررسی شد

یزد- نماینده مردم یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مشکلات محله اکبر آباد در تکیه حضرت ابوالفضل(ع) این محله حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مشکلات محله اکبر آباد در تکیه حضرت ابوالفضل(ع) این محله حضور یافت.

وی در حاشیه این دیدار مردمی در جمع خبرنگاران به اهمیت حضور در محلات و برگزاری دیدارهای مردمی جهت مقابله با نقشه های شوم دشمنان اشاره کرد و اظهار داشت: تا زمانی که نمایندگان مجلس از نزدیک با مردم همراه نباشند، قطعا نمی توانند برای حل مشکلات و گرفتاری های آن ها، در مجلس قوانینی را مصوب و به طبع اجرا کنیم چراکه بی شک تصویب قوانین باید در راستای نیازمندی مشکلاتها و مشکلات مردم باشد که در دیدارها و ملاقات‌های مردمی این مهم حاصل می شود.

جوکار اظهار داشت: عمده مشکلات مردم قالبا در حوزه مشکلات شهری، محلات و یا دستگاه قضا بوده است که ما تا هشتاد درصد از آنها را بررسی، پیگیری و متعاقبا حل کرده ایم.

نماینده مردم یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی افزود: ما باید پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت و همینطور حاکمیت و مردم باشیم تا بتوانیم نحوه اجرای مصوباتمان در مجلس را پیگری و در صورت نیاز بررسی و قوانین مورد نیاز و لازم را در مجلس مصوب کنیم.

کد مطلب 5652040

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    نظرات

    • سید‌هادی IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
      0 0
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      سلام.خدا‌قوت.
    • علی محمد محبوب IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
      1 0
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      چرا قبل از اینکه بیاد اطلاع رسانی نکردند؟ که فلان روز و فلان ساعتی در محله هستند ،یواشکی اومده یواشکی رفته ؟اگر واقعا در حد نماینده و مسول است که دیگه مشکلات گفتن نمیخواهد از اول محله تا آخر محله با ماشین رد میشد و نگاه میکرد کل کمبود ها و مشکلات داره داد میزنه

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