مأمور جایگاه فروش بنزین در گرگان ۸۵۸ میلیون ریال جریمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، تقی حسام پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: با اعلام گزارش مدیریت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان مبنی بر اینکه پمپ چی جایگاه فروش بنزین مقدار هزار و ۹۵۵ لیتر بنزین را با کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی خارج از ضوابط تعیینی دولت به فروش رسانده است، پرونده وی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال و برای رسیدگی به شعبه ارجاع شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان افزود: شعبه پس از احضار متهم و سیر مراحل قانونی و اخذ استعلامات لازم متهم را به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اتهام عرضه و فروش کالای موضوع قاچاق به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۸۵۸ میلیون ریال در حق دولت محکوم کرد.

وی در خاتمه از شهروندان استان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف، قاچاق کالا و ارز، گرانفروشی، احتکار، تقلب یا سایر تخلفات اقتصادی و صنفی را به صورت حضوری یا از طریق تلفن به تعزیرات حکومتی و یا به سازمان صنعت، معدن و تجارت و یا جهاد کشاورزی گزارش کنند.