به گزارش خبرنگار مهر، علی دانش مهر ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران خبر داد: طبق بررسیهای پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور و به منظور بهسازی ذخایر آبزیان دریایی، صدور مجوز صید میگو سفید در صیدگاههای استان از روز دوشنبه ۲۱ آذرماه سال جاری تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام میشود.
وی افزود: هرگونه صید، جابهجایی میگو و حمل ادوات صید این گونه در همه بنادر و صیدگاههای خوزستان از اول دی ماه سال جاری ممنوع خواهد بود.
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات خوزستان تاکید کرد: یگان حفاظت از منابع آبزی علاوه بر نظارت مستمر بر ذخایر آبزیان صید گاههای استان نیز نسبت به تذکر و برخورد قانونی با متخلفان اقدام لازم را انجام خواهد داد.
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