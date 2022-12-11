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۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۱۶:۴۹

معاون اداره‌کل شیلات خوزستان:

صدور مجوز صید میگو سفید در صیدگاه‌های خوزستان ممنوع شد

صدور مجوز صید میگو سفید در صیدگاه‌های خوزستان ممنوع شد

اهواز- معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات خوزستان از ممنوعیت صدور مجوز صید میگو سفید در صیدگاه‌های استان از فردا (۲۱ آذرماه ۱۴۰۱) تا اطلاع بعدی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دانش مهر ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران خبر داد: طبق بررسی‌های پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور و به منظور بهسازی ذخایر آبزیان دریایی، صدور مجوز صید میگو سفید در صیدگاه‌های استان از روز دوشنبه ۲۱ آذرماه سال جاری تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام می‌شود.

وی افزود: هرگونه صید، جابه‌جایی میگو و حمل ادوات صید این گونه در همه بنادر و صیدگاه‌های خوزستان از اول دی ماه سال جاری ممنوع خواهد بود.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات خوزستان تاکید کرد: یگان حفاظت از منابع آبزی علاوه بر نظارت مستمر بر ذخایر آبزیان صید گاه‌های استان نیز نسبت به تذکر و برخورد قانونی با متخلفان اقدام لازم را انجام خواهد داد.

کد مطلب 5652387

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