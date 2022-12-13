شهرام ناظری از بیمارستان مرخص شد/ استراحت در منزل

حمیدرضا عاطفی معاون اجرایی خانه موسیقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازه‌ترین اوضاع جسمانی شهرام ناظری خواننده پیشکسوت موسیقی ایران توضیح داد: بعد از بستری شدن استاد ناظری در بیمارستان ضمن انجام فرآیند آنژیو، مراحل تکمیلی درمان نیز صورت گرفت و در نهایت این هنرمند از بیمارستان مرخص شد.

وی افزود: هم اکنون جای نگرانی وجود ندارد و استاد تحت نظر پزشکان از بیمارستان به منزل انتقال یافته و مشغول استراحت است.

روز گذشته خانه موسیقی در خبری از بستری شدن شهرام ناظری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان به دلیل ناراحتی قلبی خبر داده بود.

شهرام ناظری در سال ۹۷ هم به دلیل عفونت ریه در بیمارستان بستری شده بود که چند روز بعد، با رفع این مشکل از بیمارستان مرخص شد.