استمرار فعالیت مخرب واحدهای شن و ماسه در دورود

خبرگزاری مهر - گروه استانها: کارخانههای شن و ماسه از واحدهایی هستند که در ابعاد مختلف میتوانند آلودگیهای زیست محیطی و تخریب طبیعت و بستر رودخانهها را به همراه داشته باشند.
برداشت بی رویه شن و ماسه در «سیلاخور»
فعالیت غیراصولی این واحدهای صنعتی از یک سو موجب خسارات جدی به بستر رودخانهها شده و از سوی دیگر آلودگی هوا، آب و خاک از دیگر پیامدهای فعالیت این واحدهای آلاینده است.
افزایش ذرات معلق در هوا تا مسافت زیادی از محل فعالیت این واحدها موضوعی است که گاه موجب ابراز نارضایتی و انتقاد افراد ساکن در محدوده کارخانههای شن و ماسه شده است.
از سوی دیگر رهاسازی پساب و فاضلاب ناشی از فعالیت این واحدهای آلاینده موضوع دیگری بوده که تبعاتی چون آلودگی خاک محدوده فعالیت و حتی در برخی موارد آلودگی آب رودخانهها را نیز به دنبال داشته است.
در این میان وضعیت فعالیت کارخانههای شن و ماسه در برخی شهرستانهای استان بارها موجب انتقادات فعالان حوزه محیط زیست شده است، پیش از این خبرگزاری مهر با انتشار گزارش و فیلم «محیطزیست زیر آوار شن و ماسه / با مجوز یا بی مجوز، مسئله این است!»، «خسارتهای زیستمحیطی کارخانههای شن و ماسه در دورود» بر لزوم جلوگیری از فعالیت این کارخانههای شن و ماسه در شهرستان دورود و دشت «سیلاخور» تاکید کرده بود.
علیرغم وعده مدیرکل محیط زیست لرستان در رابطه با جلوگیری از فعالیت این کارخانههای شن و ماسه و همچنین پیگیری قضائی در این رابطه، گویا همچنان شاهد فعالیت مخرب این کارخانهها در شهرستان دورود و همچنین دشت «سیلاخور» هستیم، تا زندگی برای اهالی این منطقه و همچنین اکوسیستم منطقه هر روز سختتر شود.
خسارتهای جانی و مالی کارخانههای شن و ماسه روی دست مردم
یکی از اهالی این منطقه با مهر، اظهار داشت: با وجود تاکید قانون بر جلوگیری از فعالیت این کارخانههای شن و ماسه، همچنان شاهد فعالیت آنها در این منطقه هستیم.
ایجاد گودالهای عمیق در منطقه و دشت برای برداشت شن و ماسه وی، عنوان کرد: ۱۰ سال از صدور این قانون میگذرد اما وجود همین کارگاه در منطقه یک تخلف محسوب میشود.
یکی دیگر از اهالی منطقه با اشاره به ایجاد گودالهای عمیق در این منطقه و دشت برای برداشت شن و ماسه از سوی کارخانههای شن و ماسه، اظهار داشت: چند سال پیش برادر من در آبی که در این گودالها جمع شده بود غرق شد.
وی، عنوان کرد: این واحدهای شن و ماسه، با مجوز و بی مجوز این گودالها را حفر کردند، هیچ مسئولی هم برای جلوگیری از فعالیت این کارخانههای شن و ماسه اقدامی انجام نداده است.
وی، عنوان کرد: تنها ما یکی از اعضای خانواده را بی جهت و بی دلیل از دست دادیم.
یکی دیگر از اهالی این منطقه در سخنانی، اظهار داشت: ما حدود ۳۰ سال است که در روستای «حشمت آباد» زندگی میکنیم.
وی با اشاره به خسارت فعالیت این کارخانههای شن و ماسه بر بخش کشاورزی آنها، تصریح کرد: در این سالها گرد و خاک و فعالیت این کارخانههای شن و ماسه محصولات کشاورزی ما را نابود کرده است.
زمینهای کشاورزی که تبدیل به ویرانه شده است
با وجود اینکه چند سالی است که به خاطر خشکسالیها برداشت از بستر رودخانه ممنوع شده است، اما هنوز برخی افراد سودجو همچنان به برداشت شن و ماسه از رودخانهها اقدام میکنند.
ایرج یاراحمدی معاون فرماندار دورود نیز در این رابطه با اشاره به خسارتهای زیست محیطی این کارخانههای شن و ماسه در منطقه، اظهار داشت: فعالیت این کارخانههای شن و ماسه، زمینهای مرغوب کشاورزی منطقه را تبدیل به یک ویرانه کرده است.
دستگاههای متولی باید با تخلفات در این رابطه برخورد کنند وی، عنوان کرد: دشت «سیلاخور» یک دشت حاصلخیز و در عین حال دشتی بحران خیز از نظر وقوع بلایای طبیعی سیل، زلزله و فرونشست زمین است و روی گسل قرار گرفته است.
معاون فرماندار دورود، ادامه داد: دستگاههای متولی باید با تخلفات در این رابطه برخورد کنند.
یاراحمدی، ادامه داد: کسانی که در این زمینه کوتاهی کردهاند نیز باید پاسخگوی مراجع قضائی باشند.
وعده محیطزیست برای پیگیری قضائی
این سخنان در حالی مطرح میشود که پیش از این علی سالاروند مدیرکل حفاظت از محیط زیست لرستان در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر کاربری اراضی در این منطقه، اظهار داشت: موارد لازم در این رابطه را برای دادستان ارسال کردهام و مقرر شده که در جلسهای با حضور مسئولان جهاد کشاورزی، امور اراضی، منابع طبیعی این موضوع را بررسی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در این رابطه دو بحث وجود دارد، یکی بحث تغییر کاربری است و بحث دیگر این است که خود کشاورز زمین را چندین متر حفر میکند، افزود: ما با این موضوع موافق نیستیم، یا شن و ماسه باید کوهی باشد و یا رودخانهای بر اساس «آورد» باشد، من خودم به عنوان فردی که در این حوزه مسئولیت دارم به هیچ وجه با این موضوع موافق نیستم و نمیگذارم هیچ گونه مجوزی در این رابطه صادر شود.
مدیر کل حفاظت از محیط زیست لرستان با اشاره به اینکه این امر در اراضی کشاورزی دیم رخ داده، البته به هیچ وجه من موافق با این موضوع نیستم و نیاز است که کارگروهی با محوریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقهای و استانداری تشکیل شود، من با دادستان این موضوع را در میان گذاشتهام، قرار شده که بازدیدی در این رابطه داشته باشیم، منتها چون سفر رفتند، دوباره این موضوع را پیگیری خواهم کرد.
بنا بر این گزارش، علیرغم این وعده مدیرکل محیط زیست لرستان، همچنان شاهد فعالیت مخرب کارخانههای شن و ماسه در دشت «سیلاخور» شهرستان دورود هستیم، خبرگزاری مهر آماده انتشار توضیحات اداره کل محیط زیست لرستان در رابطه با پیگیریهای که قرار بوده صورت گیرد، است.
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