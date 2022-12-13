وزیر صمت از مجلس کارت زرد گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی سوال جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت از سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت افزایش شدید قیمت خودرو در دستور کار قرار گرفت.

رشیدی کوچی پس از استماع توضیحات وزیر صمت درباره سوال مذکور گفت: بنده از توضیحات فاطمی امین قانع نشدم و اگر قانع شوم، در حق مردم خیانت کرده‌ام.

بر این اساس پاسخ‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش قیمت خودرو به رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که وکلای ملت نیز با ۱۱۰ رأی موافق، ۱۲۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه، پاسخ‌های فاطمی امین درباره گرانی خودرو را قانع کننده ندانستند و به وی کارت زرد دادند.