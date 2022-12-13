حادثه مشکوک در استرالیا؛ دو افسر و سه تیرانداز کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌ان، پلیس ایالت کوئینزلند در کشور استرالیا اعلام کرد که در جریان درگیری پلیس با چند فرد مسلح که در خانه‌ای روستایی در شمال شرقی این کشور کمین کرده بودند، ۶ نفر از جمله دو افسر پلیس کشده شدند.

کاترین کرول، کمیسر پلیس کوئینزلند گفت که در جریان عملیات جستجو برای یافتن فردی مفقود، چهار افسر به ملکی دورافتاده واقع در ۳۰۰ کیلومتری شمال غربی بریزبن اعزام شده بودند.

کرول در ادامه اضافه کرد که به محض رسیدن آنها به محل، سه تیرانداز که در منطقه کمین کرده بودند، شروع به تیراندازی کرده و در جریان این حادثه، دو افسر پلیس (یک زن و یک مرد) و یک رهگذر ۵۸ ساله نیز جان خود را از دست دادند.

همچنین بر اساس تایید پلیس کوئینزلند، سه فرد مسلح مذکور (یک زن و دو مرد) نیز در این درگیری کشته شدند.