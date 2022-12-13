  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۹:۳۸

حادثه مشکوک در استرالیا؛ دو افسر و سه تیرانداز کشته شدند

حادثه مشکوک در استرالیا؛ دو افسر و سه تیرانداز کشته شدند

در جریان درگیری پلیس با چند فرد مسلح در شمال شرقی استرالیا، ۶ تن از جمله دو افسر پلیس کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌ان، پلیس ایالت کوئینزلند در کشور استرالیا اعلام کرد که در جریان درگیری پلیس با چند فرد مسلح که در خانه‌ای روستایی در شمال شرقی این کشور کمین کرده بودند، ۶ نفر از جمله دو افسر پلیس کشده شدند.

کاترین کرول، کمیسر پلیس کوئینزلند گفت که در جریان عملیات جستجو برای یافتن فردی مفقود، چهار افسر به ملکی دورافتاده واقع در ۳۰۰ کیلومتری شمال غربی بریزبن اعزام شده بودند.

کرول در ادامه اضافه کرد که به محض رسیدن آنها به محل، سه تیرانداز که در منطقه کمین کرده بودند، شروع به تیراندازی کرده و در جریان این حادثه، دو افسر پلیس (یک زن و یک مرد) و یک رهگذر ۵۸ ساله نیز جان خود را از دست دادند.

حادثه مشکوک در استرالیا؛ دو افسر و سه تیرانداز کشته شدند

همچنین بر اساس تایید پلیس کوئینزلند، سه فرد مسلح مذکور (یک زن و دو مرد) نیز در این درگیری کشته شدند.

کد مطلب 5653823

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها