ناامنی در دانشگاه ملی استرالیا / فرد چاقوکش دانشجویان را زخمی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پلیس استرالیا اعلام کرد که سه نفر پس از حمله با چاقو در محوطه یک دانشگاه مهم این کشور زخمی شدند. این حادثه در استرالیا بعد از ظهر روز دوشنبه رخ داده است.

پس از این حمله که حوالی ساعت ۲:۴۵ بعد از ظهر در دانشگاه ملی استرالیا در کانبرا رخ داد، دو زن ۲۰ ساله در بیمارستان بستری شدند. حال یکی از افراد زخمی در این حادثه وخیم و وضعیت عمومی دیگر زخمی این حادثه پایدار اعلام شده است.

گفته شده هر دو زن زخمی در این حادثه دانشجوی دانشگاه ملی استرالیا بودند.

پلیس محلی در کانبرا، پایتخت استرالیا هم اعلام کرد که یک مرد ۳۴ ساله در این حادثه مورد حمله قرار گرفت و جراحات جزئی دید اما نیازی به رفتن به بیمارستان و بستری شدن نداشت و در همان محل حادثه خدمات بهداشتی و درمانی را دریافت کرد.

در ارتباط با این چاقو کشی در دانشگاه استرالیا یک جوان ۲۴ ساله دستگیر شده اما هنوز تفهیم اتهام نشده است.

پلیس استرالیا گفته است که گمان نمی‌رود فرد مهاجم دانشجوی همین دانشگاه باشد و هیچ انگیزه خاصی برای این حادثه مشخص نشده است.

حوادث مرتبط با ناامنی و تیراندازی در استرالیا طی سال‌های گذشته همواره بیشتر شده است. حدود سه ماه پیش در تیرماه امسال نیز پلیس ایالت نیو ساوت ولز استرالیا اعلام کرد که در پی تیراندازی در یک مکان عمومی در غرب سیدنی دو مرد مجروح شدند. براساس گزارش روزنامه گاردین و طبق بیانیه نیروی پلیس، حدود ساعت ۱:۵۰ بعد از ظهر به وقت محلی، پس از گزارش تیراندازی، نیروهای اورژانس به آرایشگاهی در خیابان ماریکویل، فراخوانده شدند.

پس از ورود، افسر پلیس متوجه شد که دو مرد با شلیک گلوله زخمی شده اند. هر دو مرد قبل از انتقال به بیمارستان برای مداوا توسط امدادگران اورژانس تحت درمان قرار گرفتند. در آن زمان نیز هنگام وقوع حادثه پلیس خاطرنشان کرد که وضعیت یک مرد وخیم و دیگری پایدار است.

«دسپا فیتزجرالد»، ناظر نیروی پلیس در یک کنفرانس رسانه‌ای گفت که یک مرد ۳۳ ساله و یک مرد ۲۰ ساله دیگر از ناحیه قفسه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند و پلیس در حال حاضر در حال تحقیق در مورد یک تویوتا کمری است که معتقد است مهاجمان سوار آن بوده اند.

افسر پلیس گفت: «ما معتقدیم که این یک حمله هدفمند بوده و تصادفی نیست.»

در پاییز سال گذشته نیز پلیس ایالت کوئینزلند در کشور استرالیا اعلام کرد که در جریان درگیری پلیس با چند فرد مسلح که در خانه‌ای روستایی در شمال شرقی این کشور کمین کرده بودند، ۶ نفر از جمله دو افسر پلیس کشده شدند.

کاترین کرول، کمیسر پلیس کوئینزلند گفت که در جریان عملیات جستجو برای یافتن فردی مفقود، چهار افسر به ملکی دورافتاده واقع در ۳۰۰ کیلومتری شمال غربی بریزبن اعزام شده بودند.

کرول در ادامه اضافه کرد که به محض رسیدن آنها به محل، سه تیرانداز که در منطقه کمین کرده بودند، شروع به تیراندازی کرده و در جریان این حادثه، دو افسر پلیس (یک زن و یک مرد) و یک رهگذر ۵۸ ساله نیز جان خود را از دست دادند.