به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین صبح سه شنبه در نشست با مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح کشور اظهار داشت: محور خورموج - لاور به طول ۲۰ کیلومتر است که در جوار آن کارخانه سیمان مند احداث شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر افزود: حجم بالای ماشین آلات کارخانه کل راه را تخریب کردند و تصادفات زیادی شاهد هستیم.

باستین تصریح کرد: تاکنون ۱۰ کیلومتر آن آسفالت شده و برای ۱۰ کیلومتر باقی آن نیازمند مشارکت کارخانه هستیم.

وی بیان کرد: مشارکت کارخانه در اجرای این پروژه ۳۰ درصد است و مردم انتظار دارند هر چه زودتر پروژه تکمیل شود.