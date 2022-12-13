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۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۰۰

معاون استاندار بوشهر خبرداد؛

انتظارات مردم برای تسریع در تکمیل پروژه‌های استان بوشهر محقق شود

انتظارات مردم برای تسریع در تکمیل پروژه‌های استان بوشهر محقق شود

بوشهر- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر از مشارکت ۳۰ درصدی کارخانه سیمان در اجرای پروژه خورموج _ لاور خبر داد و گفت: مردم انتظار دارند هر چه زودتر پروژه تکمیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین صبح سه شنبه در نشست با مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح کشور اظهار داشت: محور خورموج - لاور به طول ۲۰ کیلومتر است که در جوار آن کارخانه سیمان مند احداث شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر افزود: حجم بالای ماشین آلات کارخانه کل راه را تخریب کردند و تصادفات زیادی شاهد هستیم.

باستین تصریح کرد: تاکنون ۱۰ کیلومتر آن آسفالت شده و برای ۱۰ کیلومتر باقی آن نیازمند مشارکت کارخانه هستیم.

وی بیان کرد: مشارکت کارخانه در اجرای این پروژه ۳۰ درصد است و مردم انتظار دارند هر چه زودتر پروژه تکمیل شود.

کد مطلب 5653841

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