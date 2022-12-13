حضور ۶۶۵ گشت پلیس راه گیلان در طرح زمستانه

به گزارش خبرنگار، سردار عزیزالله ملکی پیش از ظهر سه شنبه در رزمایش طرح زمستانه پلیس راه و راهور که در ستاد فرماندهی برگزار شد، اظهار کرد: ۲۹۸ نیروی پلیس راه در قالب ۶۶۵ گشت در اجرای این طرح حضور دارند.

وی با بیان اینکه این نیروها در کنار سایر دستگاه‌ها در محورهای کوهستانی و برف گیر استان گیلان مستقر می‌شوند، گفت: ۱۶۹۷ نفر نیروی امدادی در ۱۵ ایستگاه ثابت و ۱۴۷ ایستگاه سیار و خودرویی در این طرح به مردم خدمات رسانی می‌کنند.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه ۲ میلیون و ۷۰۰ خودرو در سطح استان گیلان تردد داشته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۳‬ درصد افزایش تردد شاهد بوده‌ایم، افزود: متأسفانه در طرح سال گذشته ۱۱۷۱ فقره وقوع تصادفات خودرویی در گیلان رخ داده که ۱۲۴۵ نفر مجروح و ۱۲۷ نفر نیز جان خود را از دست داده‌اند.

سردار ملکی با تاکید بر اینکه تا این لحظه کاهش یک درصدی تصادفات را در استان داشته‌ایم که متأسفانه ۳ نفر بیشتر از سال گذشته جان خود را از دست داده‌اند، ادامه داد: امیدوارم با تلاش دست اندرکاران طرح زمستانه برای سال چهارم شاهد کاهش جانباختگان باشیم.

وی با بیان اینکه، نیروهای پلیس و گروه‌های امدادی و خدماتی در این طرح تلاش می‌کنند تا میزان حوادث و تلفات جاده‌ای گیلان در این طرح کاهش پیدا کند، اضافه کرد: امیدوارم همکاران در کنار سایر دستگاه‌ها خدمات شایسته ای را به مردم استان ارائه دهند تا کمترین اتفاق و حوادث را در حوزه رانندگی ببینیم.