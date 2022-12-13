«هتل ریتاج» در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، «هتل ریتاج» عنوان تازه‌ترین نمایش سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر است که همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س) به نویسندگی و کارگردانی حمید حرا پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

در این اثر نمایشی که از طی روزهای بیست و پنجم آذر تا ششم دی روی صحنه می‌رود (به ترتیب الفبا) اشکان اردستاتی، سیروس اسنقی، مرتضی اصغری، مسعود اصغری، محسن افشار، مهدی بیابانی، مهدی جواهر پور، پیمان خراسانی، سید علی زاهدی، سید امیرحسین سکاکی، علیرضا شمایی، رضا طهماسبی، علیرضا عمرانی، امیرحسین نیک پنجه، محمدامین نیک پنجه، سید محمدمهدی هاشمی دانا به عنوان بازیگر حضور دارند. این در حالی است که علیرضا عمرانی بازیگردان، محمد امین نیک پنجه دستیار اول کارگردان، علیرضا شمایی دستیار دوم کارگردان، سید امیرحسین سکاکی منشی صحنه، رضا حجارزاده مدیر صحنه نیز گروه اجرایی را تشکیل می‌دهند.

فرزاد معافی طراح صحنه، امیر ترحمی طراح نور، علی افسری طراح و تنظیم صدا، بهمن صنیعی طراح گریم، بهادر فاضل و علی علیایی نژاد طراحان حرکت هم گروه طراحان این اثر نمایشی هستند. ضمن اینکه مهدی حاج محمود عطار مدیر تولید، سید سعید شیخ الاسلامی مدیر روابط عمومی، سید مسعود بلوریان مدیررسانه، سعید ظهیری مدیر پشتیبانی، علیرضا عمرانی گروه نگارش، گروه تولید نمایش «هتل ریتاج» هستند.

در گروه حرکت نیز (به ترتیب الفبا) رضا آزادی، محمد اکبری، مهدی امانلو، سید محمدمهدی پورمحسنی، علی پورمراد، مسعود جلالی، علی راستگو، صدرا رضاقلی، محمدصالح عبدالملکی، منصور فخرایی، وحید قنبری، امیرمحمد کلانتری، میلاد نظیفی، پارسا وزیری، علی یوسف پور سقایی حضور دارند.

در توضیح موضوع این نمایش آمده است:

«ریتاج نام هتل کوچکی است که پذیرای مسافران مسلمان از کشورهای مختلف است. مسافرانی که برای زیارت رسول خدا، به مدینه آمده‌اند. یک خانواده ایرانی، ۲ دانشجو از فرانسه، یک نفر از انگلستان و چند نفر از اهالی عربستان در این هتل اقامت دارند. ناگهان محسن سراسیمه به لابی هتل می آید و با صدای بلند اعتراض می کند که یک شی‌ء گران قیمت از اتاق آنها سرقت شده است ... .»

نمایش «هتل ریتاج» از تاریخ یاد شده هر روز ساعت ۱۹ به مدت زمان ۹۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۵ هزار تومان در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود.

این اثر نمایشی طی روزهای جمعه ۲۵ آذر در ۲ نوبت و در ساعت های ۱۶ و ۱۹ و روز شنبه طی یک اجرای ویژه ساعت ۱۹ نیز میزبان مخاطبان تئاتر است.