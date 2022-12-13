رهایی هجدهمین زندانی محکوم به قصاص در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی از رهایی یک زندانی محکوم به قصاص پس از ۷ سال با اعلام رضایت اولیای دم خبر داد.

قهرمانی اظهار داشت: در نتیجه پیگیری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان و تلاش اعضای شورای حل اختلاف زندان بندرعباس، خوشبختانه اولیای دم به حرمت ایام فاطمیه با استناد به عفو و رأفت اسلامی، لحظاتی پیش از اجرای حکم و در پای چوبه دار، رضایت خود را اعلام کردند و به این زندانی، حیاتی دوباره بخشیدند.

وی تصریح کرد: این هجدهمین اعلام رضایت در پرونده‌های قصاص از ابتدای سال جاری است که با همکاری مسئولان قضائی، اداره کل زندان‌ها و شورای حل اختلاف به ثمر نشسته است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین، گذشت اولیای دم در این پرونده را اقدامی درخور تحسین، موجب خشنودی خداوند متعال و در تأسی از سیره و روش حضرات معصومین (علیهم السلام) برشمرد و از اهتمام آن‌ها به این اقدام فداکارانه تشکر و قدردانی کرد.