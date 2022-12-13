  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۴۱

رئیس کل دادگستری هرمزگان عنوان کرد؛

رهایی هجدهمین زندانی محکوم به قصاص در هرمزگان

رهایی هجدهمین زندانی محکوم به قصاص در هرمزگان

بندرعباس - رئیس کل دادگستری هرمزگان از رهایی هجدهمین زندانی محکوم به قصاص با اعلام رضایت اولیای دم در هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی از رهایی یک زندانی محکوم به قصاص پس از ۷ سال با اعلام رضایت اولیای دم خبر داد.

قهرمانی اظهار داشت: در نتیجه پیگیری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان و تلاش اعضای شورای حل اختلاف زندان بندرعباس، خوشبختانه اولیای دم به حرمت ایام فاطمیه با استناد به عفو و رأفت اسلامی، لحظاتی پیش از اجرای حکم و در پای چوبه دار، رضایت خود را اعلام کردند و به این زندانی، حیاتی دوباره بخشیدند.

وی تصریح کرد: این هجدهمین اعلام رضایت در پرونده‌های قصاص از ابتدای سال جاری است که با همکاری مسئولان قضائی، اداره کل زندان‌ها و شورای حل اختلاف به ثمر نشسته است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین، گذشت اولیای دم در این پرونده را اقدامی درخور تحسین، موجب خشنودی خداوند متعال و در تأسی از سیره و روش حضرات معصومین (علیهم السلام) برشمرد و از اهتمام آن‌ها به این اقدام فداکارانه تشکر و قدردانی کرد.

کد مطلب 5654011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها