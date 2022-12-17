به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دومین سفر آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران اسلامی به استان خراسان جنوبی، سرهنگ رحیم ثنائی، مدیر کل ارتباطات مردمی دفتر فرماندهی فراجا به عنوان نماینده تامالاختیار فرمانده فراجا در قالب برپایی میز ارتباطات مردمی در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۲۳، ۲۴ و ۲۵ آذر ماه پاسخگوی درخواستهای مردم خراسان جنوبی بود.
وی طی این سه روز از ساعت ۸ تا ۱۸ در دفتر نظارت همگانی انتظامی خراسان جنوبی به درخواستها، مسائل و مشکلات حدود ۷۰۰ نفر از هم استانیها رسیدگی کرد.
حجت الاسلام احمد صالحی، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با حضور در محل میز ارتباطات مردمی فراجا واقع در دفتر نظارت همگانی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی علاوه بر گفت و گو با هم استانیها از چگونگی پاسخگویی به مشکلات و درخواستهای مطرح شده توسط مراجعه کنندگان به این میز ارتباطات ابراز رضایت کرد.
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