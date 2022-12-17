حفظ عرصه های طبیعی رسالت همگانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد خزایی پول در دیدار با کارکنان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کجور ضمن قدردانی و تجلیل از زحمات شبانه روزی حافظان منابع طبیعی و تمامی تلاشگران عرصه خدمتگزاری به منابع طبیعی گفت: آنچه در حفظ عرصه‌های منابع طبیعی می‌تواند مؤثر باشد تغییر در نوع نگرش است و باید شما عزیزان، اخلاق، قانونمداری و تعامل با مردم را همواره در سرلوحه کار خود قرار دهید.

وی اظهار داشت: رسالت ما حفظ عرصه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری برای نسل‌های آینده است که همه ما مسئولیم

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در این دیدار گفت: آب، خاک، هوا، جنگل و مرتع جزو ثروت‌های ملی به حساب می‌آیند و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع از عهده یک سازمان بر نمی‌آید بلکه همه آحاد مردم در حفظ و حراست از منابع طبیعی مسئول هستند

در ادامه، محسن پورداودی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کجور گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در این منطقه را تشریح کرد و گفت: در صیانت از منابع طبیعی از هیچ کوششی فرو گذار نیستیم و اولویت و صدر برنامه‌های ما حفظ و توسعه طرح‌های منابع طبیعی است.