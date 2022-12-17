کشف ۳ کیلوگرم تریاک در تویسرکان

سرهنگ رضا نوری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نیروی انتظامی تویسرکان پس از انجام عملیات مذکور ۲ توزیع کننده مواد مخدر و ۳ معتاد متجاهر را دستگیر کردند و متهمان به دستگاه قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان در ادامه از کشف ۳۷ فقره سرقت و دستگیری ۱۱ سارق در هفته گذشته خبر داد و افزود: در راستای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و مطالبات شهروندان، مأموران انتظامی شهرستان تویسرکان طرح دستگیری سارقان و پاکسازی نقاط آسیب زا و جرم خیز را در سطح شهرستان اجرا کردند.

سرهنگ نوری تشریح کرد: با تلاش‌های بی وقفه مأموران انتظامی و پلیس‌های تخصصی شهرستان در اجرای این طرح، ۱۱ سارق از جمله ۶ سارق اماکن خصوصی، ۲ سارق قطعات خودرو، ۲ سارق در خصوص سایر سرقت‌ها و یک سارق مغازه دستگیر شده است.

وی یادآور شد: در این مأموریت ۲۰ فقره سرقت کابل و سیم برق، یک فقره سرقت موتورسیکلت، یک فقره سرقت مغازه ،۱۲ فقره سرقت اماکن خصوصی، یک فقره سرقت قطعات خودرو، یک فقره سرقت ماشین آلات کشاورزی و یک فقره سایر سرقت‌ها کشف شده است.

وی ادامه داد: در اجرای طرح مذکور در مجموع ۱۶ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان در پایان با اشاره به اظهار رضایت مردم از اجرای این گونه طرح‌ها متذکر شد: جهت جلوگیری و پیشگیری از وقوع سرقت، مردم باید هوشمندانه عمل کنند و طلاها، زیورآلات و اشیا قیمتی خود را در مکانی امن نظیر صندوق امانات بانک‌ها نگهداری کنند تا سارقان به این وسایل دسترسی آسانی نداشته باشند و در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مشکوک به ویژه در زمینه وقوع سرقت مراتب را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.