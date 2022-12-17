  1. استانها
  2. همدان
۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۳۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

کشف ۳ کیلوگرم تریاک در تویسرکان

کشف ۳ کیلوگرم تریاک در تویسرکان

همدان- فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان گفت: ماموران انتظامی با انجام کارهای اطلاعاتی سه کیلوگرم تریاک در این شهرستان کشف کردند.

سرهنگ رضا نوری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نیروی انتظامی تویسرکان پس از انجام عملیات مذکور ۲ توزیع کننده مواد مخدر و ۳ معتاد متجاهر را دستگیر کردند و متهمان به دستگاه قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان در ادامه از کشف ۳۷ فقره سرقت و دستگیری ۱۱ سارق در هفته گذشته خبر داد و افزود: در راستای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و مطالبات شهروندان، مأموران انتظامی شهرستان تویسرکان طرح دستگیری سارقان و پاکسازی نقاط آسیب زا و جرم خیز را در سطح شهرستان اجرا کردند.

سرهنگ نوری تشریح کرد: با تلاش‌های بی وقفه مأموران انتظامی و پلیس‌های تخصصی شهرستان در اجرای این طرح، ۱۱ سارق از جمله ۶ سارق اماکن خصوصی، ۲ سارق قطعات خودرو، ۲ سارق در خصوص سایر سرقت‌ها و یک سارق مغازه دستگیر شده است.

وی یادآور شد: در این مأموریت ۲۰ فقره سرقت کابل و سیم برق، یک فقره سرقت موتورسیکلت، یک فقره سرقت مغازه ،۱۲ فقره سرقت اماکن خصوصی، یک فقره سرقت قطعات خودرو، یک فقره سرقت ماشین آلات کشاورزی و یک فقره سایر سرقت‌ها کشف شده است.

وی ادامه داد: در اجرای طرح مذکور در مجموع ۱۶ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان در پایان با اشاره به اظهار رضایت مردم از اجرای این گونه طرح‌ها متذکر شد: جهت جلوگیری و پیشگیری از وقوع سرقت، مردم باید هوشمندانه عمل کنند و طلاها، زیورآلات و اشیا قیمتی خود را در مکانی امن نظیر صندوق امانات بانک‌ها نگهداری کنند تا سارقان به این وسایل دسترسی آسانی نداشته باشند و در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مشکوک به ویژه در زمینه وقوع سرقت مراتب را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.

کد مطلب 5657201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها