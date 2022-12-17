به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم بعد از ظهر شنبه در دومین نشست ستاد ساماندهی ازدواج استان کرمانشاه که در سالن شهید سلیمانی استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: فرهنگ ازدواج آسان باید در جامعه نهادینه شود.

وی افزود: کاهش طلاق، ایجاد تحول در حوزه افزایش آمار ازدواج و فرزندآورری هدف نهایی است اما در این مسیر نیازمند برنامه ریزی و اقدامات جدی هستیم تا به این مهم برسیم.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: در تسهیل امر ازدواج باید ساده زیستی، حل مشکل مسکن و پرداخت به موقع تسهیلات مورد توجه جدی قرار گیرد.

امیری مقدم خاطر نشان کرد: در زمینه آموزش به زوجین بخصوص برای سال‌های ابتدایی ازدواج دوره‌هایی به صورت کارگاهی در دستور کار و در آن ضرورت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی بر اصل مشاوره پیش از ازدواج، حین ازدواج و پس از ازدواج تاکید کرد و در بخش دیگری از اظهارات خود خواستار اعطای اعتبارات بر اساس عملکردها در حوزه سمن‌ها شد و گفت: باید هر هزینه‌ای که در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی به سمن‌ها داده می‌شود، تأثیر آن در جامعه مشخص باشد.