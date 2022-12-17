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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۲۲:۴۳

استاندار کرمانشاه:

فرهنگ ازدواج آسان باید در جامعه نهادینه شود

فرهنگ ازدواج آسان باید در جامعه نهادینه شود

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه مسئولان باید برای تسهیل ازدواج جوانان تلاش کنند، گفت: فرهنگ ازدواج آسان باید در جامعه نهادینه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم بعد از ظهر شنبه در دومین نشست ستاد ساماندهی ازدواج استان کرمانشاه که در سالن شهید سلیمانی استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: فرهنگ ازدواج آسان باید در جامعه نهادینه شود.

وی افزود: کاهش طلاق، ایجاد تحول در حوزه افزایش آمار ازدواج و فرزندآورری هدف نهایی است اما در این مسیر نیازمند برنامه ریزی و اقدامات جدی هستیم تا به این مهم برسیم.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: در تسهیل امر ازدواج باید ساده زیستی، حل مشکل مسکن و پرداخت به موقع تسهیلات مورد توجه جدی قرار گیرد.

امیری مقدم خاطر نشان کرد: در زمینه آموزش به زوجین بخصوص برای سال‌های ابتدایی ازدواج دوره‌هایی به صورت کارگاهی در دستور کار و در آن ضرورت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی بر اصل مشاوره پیش از ازدواج، حین ازدواج و پس از ازدواج تاکید کرد و در بخش دیگری از اظهارات خود خواستار اعطای اعتبارات بر اساس عملکردها در حوزه سمن‌ها شد و گفت: باید هر هزینه‌ای که در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی به سمن‌ها داده می‌شود، تأثیر آن در جامعه مشخص باشد.

کد مطلب 5657997

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