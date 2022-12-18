مصرف گاز در استان ایلام ۱۷ درصد افزایش یافت

محمود کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۲۲ درصد مشترکان در رده مشترکین پر مصرف هستند، افزود: از ابتدای سال‌جاری تا پایان آبان‌ماه بیش از ۴۸۹ میلیون و ۵۶۰ هزار متر مکعب گاز در استان مصرف شده است که این میزان مصرف، افزایش ۱۷ درصدی مصرف گاز استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل را بدنبال داشته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان ادامه داد: صرفه‌جویی در مصرف گاز، باعث پایداری دائمی شبکه گاز استان و نیز سایر مناطق کشور و برخورداری همه هموطنان از نعمت گاز در فصل سرد سال خواهد بود.

وی عنوان کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و افزایش مصرف گاز، مشترکین ضمن رعایت صرفه‌جویی در مصرف گاز، تنظیم دمای رفاه محیط بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد و دمای پکیج را هم بین ۵۰ تا ۵۵ درجه سانتیگراد انتخاب کنند.

وی تاکید کرد: مصرف گاز در برخی صنایع پرمصرف و افزایش مشترکین به علت گازرسانی به مناطق جدید شهری و روستایی را از علل افزایش مصرف گاز در استان دانست.

کشاورز با اشاره به اینکه دمای رفاه به ادارات هم ابلاغ شده است، افزود: ادارات و ارگان‌های دولتی مکلفند با راهکارهای عملی مصرف گاز خود را کاهش دهند در غیر این صورت جریمه خواهند شد.