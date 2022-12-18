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۲۷ آذر ۱۴۰۱، ۹:۳۱

جام جهانی ۲۰۲۲ - قطر

یازدهمین تقابل نمایندگان اروپا و آمریکای لاتین در فینال جام جهانی

یازدهمین تقابل نمایندگان اروپا و آمریکای لاتین در فینال جام جهانی

دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر یازدهمین تقابل نمایندگانی از قاره اروپا و آمریکای لاتین است که آمار نشان می‌دهد آمریکایی ها برتر بوده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، فینال بیست و دومین دوره رقابتهای فوتبال جام جهانی از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز یکشنبه بین فرانسه و آرژانتین در ورزشگاه لوسیل قطر برگزار خواهد شد تا چهره قهرمان جام جهانی ۲۰۲۲ مشخص شود.

این یازدهمین رویارویی تیم‌های قاره‌های آمریکای لاتین و اروپا در فینال جام جهانی خواهد بود.

در ۱۰ دیدار قبلی شاهد برتری قاطع تیم‌های آمریکای لاتین با ۷ پیروزی بودیم. با وجود این، در ۲۱ دوره قبلی جام جهانی، تیم‌های اروپایی ۱۲ عنوان در جام جهانی کسب کردند در حالی که تیم‌های آمریکای لاتین فقط ۹ عنوان قهرمانی کسب کردند.

کد مطلب 5658171

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