یازدهمین تقابل نمایندگان اروپا و آمریکای لاتین در فینال جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، فینال بیست و دومین دوره رقابتهای فوتبال جام جهانی از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز یکشنبه بین فرانسه و آرژانتین در ورزشگاه لوسیل قطر برگزار خواهد شد تا چهره قهرمان جام جهانی ۲۰۲۲ مشخص شود.

این یازدهمین رویارویی تیم‌های قاره‌های آمریکای لاتین و اروپا در فینال جام جهانی خواهد بود.

در ۱۰ دیدار قبلی شاهد برتری قاطع تیم‌های آمریکای لاتین با ۷ پیروزی بودیم. با وجود این، در ۲۱ دوره قبلی جام جهانی، تیم‌های اروپایی ۱۲ عنوان در جام جهانی کسب کردند در حالی که تیم‌های آمریکای لاتین فقط ۹ عنوان قهرمانی کسب کردند.