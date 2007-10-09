مساجد مهمترین پایگاه وحدت در جامعه اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام کاظم لطفیان، ظهر امروز در آیین افتتاح مسجد حضرت ابوالفضل العباس (ع) روستای امیرآباد، مسجد را پایگاهی فرهنگی برای حل معضلات دنیای اسلام دانست.

به گفته وی، مساجد در صدر اسلام مهمترین پایگاه عبادی و سیاسی مسلمانان به شمار می آمد که در دورانی این امر به فراموشی سپرده شد و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، جایگاه ویژه مساجد به آنها بازگردانده شد.

وی با استناد به آیات و روایات، اذعان داشت: مساجد امان اهل زمین به شمار می روند و بسیاری از مصائب و مشکلات به دلیل جایگاه والای مسجد اتفاق نمی افتد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار داشت: امروزه تفکر مسجدی در دنیا طرفدار پیدا کرده است به طوریکه ندای حق طلبانه رئیس جمهور ایران، مورد حمایت بیش از 500 میلیون نفر قرار می گیرد.

حجت الاسلام لطفیان خاطر نشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی به دلیل ارائه خدمات مختلف فرهنگی به عنوان یکی از جامع ترین نهاد های فرهنگی کشور مطرح است.