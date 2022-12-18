اجلاس سفیران ولایت جامعه الزهرا لکنو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) و حجت الاسلام شاکری، نماینده المصطفی در هند، در سفر به شهر لکنو، با برخی علما و شخصیت‌های این شهر دیدار کردند.

در این سفر، جلسه دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع)، نماینده جامعه المصطفی العالمیه در هندوستان با مدیر مدرسه ناظمیه و علمای شهر لکنو برگزار شد.

در ابتدای جلسه، حجت الاسلام حمید الحسن، مدیر مدرسه ناظمیه از دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) و رئیس نمایندگی المصطفی جهت حضور در این جلسه تقدیر و تشکر کرد و اظهار داشت: این مدرسه قدیمی ترین مدرسه شهر لکنو می‌باشد که فارغ التحصیلان آن بعد از ادامه تحصیل در قم و نجف، در هندوستان مراکز علمی و مؤسسات فرهنگی تأسیس کرده اند ۔

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین رمضانی، دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) ابراز داشت: خدا را شاکر هستم که در این مدرسه بزرگ حضور یافتم.

وی با اشاره به برخی نکات اخلاقی اظهار داشت: طلاب عادت کنند که یک ساعت قبل اذان صبح بیدار شوند و با اقامه نماز شب با خدای خود خلوت کنند ایشان فرمودند که نماز شب برکات زیادی در زندگی انسان دارد و نباید از این غافل شویم۔

اجلاس سفیران ولایت جامعه الزهرا لکنو

این اجلاس با حضور با حضور دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) و نماینده جامعه المصطفی العالمیه برگزار شد۔

بعد از تلاوت قرآن کریم یکی از بانوان از کشمیر در مورد اهمیت تبلیغ سخنرانی کرد۔ در ادامه رئیس نمایندگی جامعه المصطفی در هندوستان با اشاره به شخصیت دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) ابراز داشت: حجت الاسلام و المسلمین رمضانی همواره مدافع و پیرو خط ولایت بوده و است و وجود ایشان را در هندوستان به فال نیک می‌گیریم.

حجت الاسلام شاکری با اشاره به وظایف طلاب و روحانیون ابراز داشت: یکی از مهمترین وظیفه روحانیون شناخت مخاطبین است و مبلغ باید مخاطب خودش را بشناسد تا بتواند انتظارات آنها را بر آورده کنند و دوم اینکه مبلغ باید اصیل باشد یعنی چیزی را که به دیگران می‌گوید در زندگی خود به طور عملی نشان بدهد.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین رمضانی با اشاره به جایگاه زن در اسلام ابراز داشت: اسلام بیشتر از همه ادیان به زن اهمیت داده است.

وی با اشاره به زنان ایران گفت: در ایران زنان همگام مردان هستند و حتی ما سفیر خانم خارج از کشور داریم و در ایران ۹۰ در صد متخصصان زنان، بانوان هستند.

شایان ذکر است در ادامه برنامه این سفر، از سازمان تنظیم المکاتب، مدرسه جامعه امامیه تنظیم المکاتب و جامعه الزهرا (س) بازدید به عمل آمد.