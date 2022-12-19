تمام وام های دانشجویی تا آخر هفته اول دی ماه پرداخت می شود

مسعود گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به باز بودن پورتال ثبت نام وام‌های دانشجویی بعد از اتمام مهلت ثبت نام وام‌های دانشجویی گفت: پورتال ثبت نام وام‌های دانشجویی صندوق رفاه همیشه باز است، دانشجویانی که تا ۱۶ آذر برای دریافت انواع وام‌های دانشجویی در پورتال صندوق ثبت نام کرده‌اند، وام دریافت خواهند کرد، ولی تعهدی برای ارائه وام به دانشجویانی که بعد از ۱۶ آذر ثبت نام کرده‌اند نداریم، مگر اینکه از سوی سازمان برنامه و بودجه، تخصیص اعتبار لازم صورت گیرد، در آن صورت به دانشجویان مذکور نیز وام ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: بعد از اتمام مهلت ثبت نام وام‌ها، دانشگاه‌ها یک هفته فرصت داشتند تا لیست دانشجویان متقاضی وام را تأیید کنند، درخواست صندوق رفاه نیز از دانشگاه‌ها این بود که تعداد دانشجویان که به حد نصاب رسید، لیست دانشجویان را ارائه کنند تا وام دانشجویی ارائه شود، تاکنون ۵۰ درصد وام مورد تقاضای دانشجویان پرداخت شده است، مابقی تقاضاها نیز هر زمان دانشگاه تأیید کردند، وام آنها نیز پرداخت خواهد شد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: سازمان برنامه بودجه نیز اعلام کرده است که کسری بودجه صندوق را تا پایان آذرماه پرداخت خواهد کرد، در صورت تأمین بودجه مورد نظر، صندوق نیز تا هفته اول دی ماه سعی دارد، تمام وام‌های درخواستی باقی مانده را که تا ۱۶ آذر ثبت نام شده بود را پرداخت کند، به شرط اینکه دانشگاه‌ها نیز لیست دانشجویان را تأیید کرده و به صندوق ارسال کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: اولین اولویت صندوق رفاه دانشجویان برای پرداخت وام‌های دانشجویی، وام تحصیلی و سپس به ترتیب وام‌های شهریه، ضروری و ودیعه مسکن است که سعی می‌کنیم با سازمان برنامه بودجه به توافق برسیم که برای پرداخت مابقی وام‌های درخواست شده، شرمنده دانشجویان نشویم.