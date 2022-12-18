به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری بلومبرگ از زیان یک تریلیون دلاری اروپا به دلیل بحران انرژی و صرف نظر کردن از گاز روسیه بخاطر تحریم‌ها علیه این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، بلومبرگ علت این زیان هنگفت را افزایش قیمت برق شرکت‌ها و مصرف کنندگان اروپایی دانست.

بلومبرگ همچنین پیش بینی کرد که این تنها آغاز بزرگترین بحران انرژی طی دهه‌های اخیر در اروپاست و بعد از فصل زمستان مخازن گاز آنها خالی خواهد شد و با توجه به شرایطی که کمترین میزان گاز روسیه را دریافت می‌کنند پر کردن مخازن دشوار خواهد بود.

بلومبرگ در عین حال افزود که اوضاع متشنج پیرامون صادرات گاز مایع به اروپا دست کم تا سال ۲۰۲۶ که قطر و ایالات متحده بتوانند تولید گاز خود را افزایش دهند، تداوم خواهد داشت.

تحلیلگران بلومبرگ گفتند که اگر قیمت گاز در اتحادیه اروپا بار دیگر افزایش یافته و به ۲۱۰ یورو برای هر مگاوات ساعت برسد، اروپا بجای رکود با فروپاشی اقتصادی شدیدی مواجه خواهد شد.

لازم به ذکر است که ارتش روسیه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) «عملیات نظامی ویژه» خود را در شرق اوکراین آغاز کرد؛ مقامات ارشد دولت روسیه می‌گویند این عملیات در پاسخ به درخواست سران جمهوری‌های خودمختار دونتسک و لوهانسک برای حفاظت از آنها در برابر نیروهای اوکراینی آغاز شده است. به نوشته اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه گفته است که هدف از این عملیات «حمایت از مردمی است که بیش از هشت سال تحت نسل‌کشی و آزار و اذیت رژیم کی‌یف قرار داشتند».

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که هدف از این عملیات «حمایت از مردمی است که بیش از ۸ سال تحت نسل کشی و آزار و اذیت رژیم کی یف قرار داشتند».

آمریکا و کشورهای غربی برای مقابله با پیشروی ارتش روسیه، ضمن ارسال انواع تسلیحات پیشرفته به ارتش اوکراین، تاکنون تحریم‌های زیادی علیه روسیه اعمال کرده‌اند. از سوی دیگر «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه نیز گفته است هر گونه محموله و کاروانِ حامل تسلیحات نظامی برای اوکراین، هدفی مشروع برای نیروهای روسیه است.

این در حالی است که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، اقدامات غرب علیه روسیه را «جنگ اقتصادی» خواند و تأکید کرد: غرب تحریم‌های تهاجمی و بی‌سابقه‌ای را علیه روسیه به اجرا گذاشت که هدف آن از بین بردن اقتصاد ما در کوتاه مدت، سرقت ذخایر ارزی ما، سقوط پول ملی (روبل) و ایجاد تورم ویرانگر بود، اما غرب به هیچیک از این اهداف نرسید.