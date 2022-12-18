خسرو مرادیان در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای کامل طرح بهارستان در ۴ روستای این شهرستان خبر داد و افزود: در ادامه طرح جهادی اصلاح و بهسازی شبکه برق روستاهای استان آذربایجان غربی، شبکه برق ۴ روستای بی‌بی کند، ساروجه علیا، قره قویونلو و سلیمان آباد به طور کامل اصلاح و بهسازی شد.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح بیش از ۱۱ هزار متر شبکه مسی به کابل خودنگهدار تبدیل و نیز ۵۴۷ متر شبکه ۲۰ کیلوولت هوایی جابجایی و اصلاح شد؛ همچنین همزمان با اجرای این طرح دو دستگاه پست هوایی جابجا شده و ۸۶ دستگاه چراغ روشنایی معابر نیز نصب شد که تمامی این اقدامات در راستای اجرای طرح بهارستان در این ۴ روستا انجام شده است.

مرادیان اضافه کرد: در مجموع برای اجرای این طرح در این ۴ روستا قریب به ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار صرف شده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: طرح بهارستان طرحی کاملاً روستا محور و با هدف بهسازی و باز مهندسی تمامی تجهیزات شبکه و ارتقا کیفیت خدمات‌دهی به مشترکان روستایی در سطح روستاهای این شهرستان اجرایی می‌شود که در حال حاضر در ۴ روستای شاهین‌دژ این طرح اجرا می‌شود.

مدیر توزیع برق شاهین‌دژ تصریح کرد: همزمان با اجرای طرح بهارستان در روستاهای تابعه شهرستان شاهین‌دژ، عملیات تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار در مناطق مختلف این شهرستان اجرا می‌شود؛ که تاکنون حدود ۵۲ کیلومتر از شبکه هوایی شهری با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.