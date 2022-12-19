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کد مطلب 5659149
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۲۸ آذر ۱۴۰۱، ۹:۳۸

خوشحالی بی وقفه آرژانتینی‌ها در بیرون ورزشگاه لوسیل

خوشحالی بی وقفه آرژانتینی‌ها در بیرون ورزشگاه لوسیل

تصاویری از خوشحالی مردم آرژانتین در شهر دوحه قطر پس از قهرمانی در جام جهانی را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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