دریافت 15 MB کد مطلب 5659149 https://mehrnews.com/xZ6ZR ۲۸ آذر ۱۴۰۱، ۹:۳۸ کد مطلب 5659149 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۸ آذر ۱۴۰۱، ۹:۳۸ خوشحالی بی وقفه آرژانتینیها در بیرون ورزشگاه لوسیل تصاویری از خوشحالی مردم آرژانتین در شهر دوحه قطر پس از قهرمانی در جام جهانی را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط حضور دو رئیس جمهور و یک امیر/ نوار طلا روی لباس بهترین بازیکن جام رفتار عجیب قطریها با بهترین بازیکن جام/ چهره متفاوت از «لئو» لحظه اهدای مدال و کاپ قهرمانی به تیم ملی فوتبال آرژانتین تایملپس جمعآوری استادیوم خاطرهانگیز «۹۷۴» قطر حضور کاروان تیم ملی فوتبال آرژانتین در خیابانهای دوحه قطر برچسبها آرژانتین تیم ملی فوتبال آرژانتین هواداران فوتبال
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