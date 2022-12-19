صادرات مرکبات و کیوی به چین و هند آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهپور علایی مقدم در حاشیه راه اندازی پایانه صادرات گل و گیاه در عباس آباد هدف از راه اندازی این پایانه را صادرات نظم محور و با ضوابط در مازندران اعلام کرد و گفت: در فاز اول این پایانه مجوز راه‌اندازی گمرک، قرنطینه، آزمایشگاه‌های مرجع، سردخانه با کمک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و جهاد کشاورزی صادر شده است.

علایی مقدم همچنین از سامانه سَبَک برای ساماندهی تولید و صادرات محصولات کشاورزی در کشور خبر داد و افزود: هم اکنون ۱۷ هزار گیاه پزشک و ۸۰۰ کلینیک در سطح کشور فعالیت دارند و یکی از برنامه‌های مهم سازمان حفظ نباتات کشور ردیابی محصول از مبدا تا مقصد است که با نظم نوین تشکیل و اجرا خواهد شد.

علایی مقدم همچنین از امضا تفاهم نامه بین سازمان‌های حفظ نباتات، جهاد کشاورزی، نظام مهندسی کشاورزی و مدیرعامل پایانه صادراتی گل و گیاه و محصولات کشاورزی شهرستان عباس آباد خبر داد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه از تسهیل صادرات در سه استان مازندران، گیلان و گلستان با کشاورزان وباغداران حوزه گل گیاه، کیوی و مرکبات خبر داد و تصریح کرد: کلیه تولید کنندگان مرکبات و کیوی برای صادرات محصولات خود می‌توانند به مراکز کنترل و بازرسی در غرب و شرق استان مراجعه و پس از طی مراحل بررسی، کنترل بهداشتی و سلامت نشانه مجوز صادرات محصولات خود را دریافت نمایند.

علایی مقدم افزود: صادرات مرکبات به چین و کیوی به هند آغاز شده و صادر کنندگان می‌توانند از طریق معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به ثبت نام و اظهار در سایت گمرک چین اقدام و پس از تأیید سازمان حفظ نباتات کشور صادرات را انجام دهند.

وی گفت: در حال حاضر ۲ مرکز فنی و مهندسی برای صادرات در دو نقطه استان راه اندازی و آماده ارائه خدمات به تولیدکنندگان مازندران شده است.