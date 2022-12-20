کمبودهای دارویی همچنان پابرجاست/ انتقاد شدید رئیس کمیته دارو

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال بروز کمبودهای دارویی از اولین روزهای پاییز ۱۴۰۱، سازمان غذا و دارو تلاش کرد با واردات چند محموله آنتی بیوتیک، از شرایط بحرانی کمبود دارو خارج شود. به دنبال آن، برخی از شرکت‌های داروسازی داخل کشور نیز به ظرفیت تولیدات خود افزودند تا کمبودها را جبران کنند. اما، به رغم گذشت سه ماه از پاییز و در آستانه ورود به فصل زمستان، این کمبودها همچنان خودنمایی می‌کنند.

این در حالی است که مدیران سازمان غذا و دارو، وعده داده بودند که بخش عمده کمبودهای دارویی به زودی برطرف خواهد شد. اما، عبدالحسین روح الامینی رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: طی روزهای اخیر از مسئولان داروخانه ۱۳ آبان و داروخانه‌های مرجع دیگر وضعیت کمبودهای دارویی را پیگیری کردم و اعلام شد که هنوز کمبودهای قابل توجهی وجود دارد که این مسئله قابل قبول نیست.

وی افزود: متأسفانه به رغم تمامی رفت و آمدها، تذکرات و برگزاری نشست‌ها، مشکل کمبود دارو همچنان رفع نشده، در حالی که روندها باید اصلاحی باشد.

روح الامینی ادامه داد: البته با حل نشدن تأمین نقدینگی که ریشه اصلی مشکل است نیز مواجه هستیم و عدم پیش‌بینی ها، برخورد و تدبیر به هنگام باعث شده شرمنده بیماران باشیم؛ در این رابطه به دنبال رفع مشکلات دارویی مردم و بیماران خاص و تالاسمی، سرُم و درمان هستیم و هیچ خواسته‌ای جز این نداریم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از رئیس سازمان غذا و دارو، خواست که توضیح دهد تا چه اندازه به پیش بینی‌ها برای تأمین دارو عمل شد و همچنین وضعیت عملکرد کمی و کیفی چگونه بوده است.

روح الامینی با عنوان این مطلب که کیفیت دارو از همه مباحث حساس‌تر است، گفت: متأسفانه سازمان غذا و دارو برنامه ریزی مناسبی برای تأمین دارو نداشته و وزارت بهداشت در کنار بی توجهی به مشکلات دارو و درمان به موضوع دیپلماسی سلامت نیز توجه چندانی ندارد و این مهم تنها با برگزاری جلسات و سفر به خارج محقق نمی‌شود.

در همین حال، محمد پیکان‌پور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که روند تولید شرکت‌ها به طور مستمر توسط سازمان غذا و دارو در جلسات بازخوانی برنامه‌های تولید، بررسی می‌شود، گفت: شرکت‌های تولیدکننده دارو نیز تمام توان خود را برای رفع کامل مشکلات به کار گرفته اند و در حال حاضر به صورت ۳ شیفت تولیدات خود را ادامه می‌دهند تا زمانی که بازار از دارو اشباع شود.

وی افزود: برای رفع سریع کمبودها راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت فعال شدند و نتیجه این راهکارها، ذخایر دارویی بالای ۶ ماه کشور را از ۳۳ درصد در ابتدای مهرماه به ۵۸ درصد تا امروز رساند.

پیکان‌پور، در حالی از بهبود وضعیت کمبودهای اخیر دارویی صحبت می‌کند که در هفته‌های گذشته، رئیس سازمان غذا و دارو، وعده داده بود تا پایان آذر ماه، کمبودهای اخیر برطرف خواهد شد.

حیدر محمدی، هفتم آذر ۱۴۰۱، در حاشیه نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفته بود که همیشه در برخی اقلام با کمبود حداقلی مواجه هستیم که برآورد ما این است که تا پایان آذرماه مشکل اصلی کمبودهای دارویی رفع خواهد شد و مردم از اوایل دی ماه مشکل حادی در تأمین دارو نخواهند داشت.