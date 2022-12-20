به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر حمیدرضا بنفشه در رویداد جایزه سالانه هوش مصنوعی ایران اظهار داشت: کاربرد هوش مصنوعی و استفاده از ظرفیتهای آن در حوزه فناوری سلامت، پژوهش و آموزش در علوم پزشکی بدیهی است.
وی افزود: امروزه ضرورت توجه به هوش مصنوعی به خصوص در حوزه بیگ دیتا در دنیا نیز مورد توجه بسیار قرار گرفته است و رویدادهای بسیاری نیز پیرامون این مقوله برگزار میشود که هدف عمده آنها شناسایی نخبگان و افراد دارای استعداد در این حوزه است.
بنفشه با ابراز امیدواری از برگزاری چنین رویدادهایی گفت: بسیار شایسته است که در جریان برگزاری رویدادهایی مانند این شاهد کشف و رشد استعدادهایی باشیم که در حوزه سلامت و هوش مصنوعی فعال هستند.
وی با اشاره به اینکه سیاستهای حمایتی دفتر توسعه فناوری سلامت پروژه محور است، گفت: اینترنت اشیا (IOT) در تجهیزات پزشکی نیز میتواند به افزایش کارایی منجر شود بنابراین انتظار میرود دانشگاه ها ایدهها و پروپوزالهایشان را در مباحت هوش مصنوعی سلامت، بیگ دیتا، اینترنت اشیا و غیره هر چه سریعتر به دفتر توسعه فناوری سلامت در این حوزه ارسال کنند تا پس از انجام بررسیهای لازم مورد حمایت قرار گیرند.
سرپرست دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت افزود: استفاده از فناوری های جدید زمینه را برای ایجاد و تولید محصولات فناورانه هموار می کند و ما نیز در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت آمدگی داریم از این حوزه حمایت به عمل آوردیم تا شاهد تولید محصولاتی باشیم که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و بهرهوری و کیفیت را نیز در بالاترین سطح خود برآورده سازد.
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